Heidi Janků je stále single: Chlapi vhodní pro mě vymřeli nebo jsou zadaní, říká

Od doby, kdy Heidi Janků zemřel její milovaný manžel Ivo Pavlík, brzy uplyne už šest let. V životě nestárnoucí zpěvačky se ale přesto žádný nový muž neobjevil. I když by se věčně usměvavá Heidi případné lásce nebránila, v rozhovoru pro kafe.cz prozradila, že v jejím okolí zkrátka žádný muž, který by splňoval její požadavky, není.

Zpěvačka Heidi Janků letos oslaví neuvěřitelné 61. narozeniny. Vzhledem k tomu, jak vypadá a kolik energie v sobě má, by ale její věk uhádnul skutečně jen málokdo. Díky tomu se kolem ní pochopitelně motá i celá řada nápadníků. Ty ale Heidi s díky odmítá. Žádný z nich ji totiž zatím nedokázal dostatečně okouzlit.

Užívá života a lásku aktivně nehledá

V rozhovoru pro kafe.cz zpěvačka uvedla, že by jí nevadilo mít vedle sebe opět lásku, která by jí nabídla laskavé obětí anebo třeba rameno, na kterém by mohla u televize složit hlavu, avšak nikdo, kdo by za to stál, se neobjevil.

„Tak takové rameno se opravdu v mé blízkosti zatím neobjevilo. Momentálně si žiju, zpívám, jezdím s kapelou, a když se porozhlédnu po okolí, tak zjišťuji, že takoví chlapi, o nichž jste se zmínil, buď vymřeli nebo jsou zadaní. A do nějakých dobrodružství nepůjdu. Navíc mám řadu kamarádek a kamarádů a vůbec se necítím osamělá. Já jsem si prožila a užila dlouholetý vztah s Ivem Pavlíkem, kdy jsme byli spolu hodně propojeni a žili vlastně jeden pro druhého. Teď žádný vztah nemám a osobně si myslím, že ani v budoucnu se to nezmění. Užívám si volnosti a toho, že jsem získala ty skvělé přátele, jsem spokojená a v podstatě mi nic nechybí,” prohlásila nestárnoucí kráska.

Recept na dokonalou postavu

Heidi Janků má i po šedesátce perfektní postavu. Kdo by ale čekal, že si k ní pomohla nějakými operacemi nebo drastickými dietami, ten by se šeredně spletl. „Nejsem válející se typ, ale třeba s velkou chutí chodím se svým psím parťákem Edou na dlouhé procházky, a to mě nabíjí. Je super courat se lesem a vnímat přírodu kolem. To je fakt paráda. A když říkám, že absolvuji dlouhé procházky, tak tím nemyslím, že trvají minuty, ale spíš hodiny. A ještě drobnost, nedělám si přestávky, ale šlapu pořád dál a dál, což mě baví a vyhovuje mi,” svěřila se, jak se udržuje v kondici.