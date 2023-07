Daniel Radcliffe vysvětlil, proč se neobjeví v seriálu o Harrym Potterovi

Seriál o Harrym Potterovi se bude muset obejít bez hvězdy, která slavnému kouzelníkovi dala filmovou podobu.

Herec Daniel Radcliffe proslul především díky své ikonické roli Harryho Pottera ve filmové sérii podle knižních bestsellerů J. K. Rowlingové. Díky filmům získal celosvětovou slávu a i herecké uznání. Přesto se ale do účasti v připravovaném televizním seriálovém rebootu vůbec neobjeví.

"Je to celé postavené tak, že se chystají na nový začátek s novým obsazením, takže by bylo dost divné, kdybych se tam objevil," vysvětlil svou neúčast Radcliffe. Herec zároveň vyjádřil nadšení z toho, co do postavy vnesou jiní herci, a přirovnal převyprávění Potterova příběhu k různým interpretacím Sherlocka Holmese na filmovém plátně.

Délka natáčení? Minimálně 10 let

Scénář by měl být podle dosud známých informací takřka kopií knižní předlohy, jak alespoň tvrdí filmové společnosti Warner Bros. a Max, které za připravovaným seriálem stojí. O kvalitě budoucího seriálu asi fanoušci nemusí nijak pochybovat, jako výkonná producentka seriálu působí autorka předlohy J. K. Rowlingová.

Seriál se podle všeho bude natáčet minimálně 10 let, což zajistí autentické vyobrazení původních knih a zároveň to poskytne tvůrcům dostatečný prostor na představení kouzelnického světa v Bradavicích novým divákům.

Chybět budou i Emma Watson a Rupert Grint

Z výše uvedeného vyjádření Daniela Radcliffea je víceméně jasné, že se v seriálu neobjeví ani další výrazné tváře filmového Harryho Pottera jako jsou Emma Watsonová nebo Rupert Grint. Také do jejich rolí budou obsazeny nové tváře. Kdo konkrétně to bude, zatím není jasné, což mezi fanoušky vyvolává napjaté očekávání.

Původní představitel Harryho Pottera si ale kvůli své neúčasti nemusí zoufat. Daniel Radcliffe je v současné době zaneprázdněný svou rolí v komediálním seriálu "Nebe s.r.o.", který tuzemští diváci znají díky stanici HBO.. Premiéra čtvrté série seriálu, v němž kromě Radcliffea hrají Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass a Steve Buscemi, je plánována na 10. července.