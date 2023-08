Clooney, Obama, Beckham: Kteří vlivní lidé dávají Harrymu a Meghan sbohem?

Problémy Harryho a Meghan neberou konce. V posledních měsících se jména Sussexů spojují se slovy jako rozvod, krize a konec přátelství. Po řadě vypovězených spoluprací s platformami jako jsou Spotify nebo Netflix, přišla pro Harryho a Meghan další rána. Ukončili přátelství s letitým přítelem královské rodiny Davidem Beckhamem.

Slavný fotbalista a jeho žena nikdy nechybí na prestižních událostech, které pořádá britská monarchie. Právě nejspíše loajalita ke královské rodině stála za tím, že se oblíbení Beckhamovi odvrátili od Harryho a Meghan.

Definitivní konec

Po odchodu z Anglie se z úst Sussexů spustila naprostá bouře pomluv a interních informací o královské rodině. Na vzpomínkách na dobu, kdy byli součástí královské rodiny pořádně zbohatli. Nyní, jak to tak vypadá, je toto téma už vyčerpané a netáhne. Proto se objevily v jejich pracovních i osobních životech nemalé komplikace.

Podle Daily Mailu je mezi Beckhamovými a rebelujícími uprchlíky z královské rodiny definitivní konec. Tomuto tvzení naznačuje hlavně fakt, že se Harry a Meghan neobjevili na svatbě nejstaršího syna Beckhamových Brooklyna. A to nebyla zdaleka jediná významná událost, na kterou je Beckhamovi nepozvali. Například během léta proběhl prestižní debut fotbalisty Lionela Messiho v dresu nového klubu. Beckham americký fotbalový klub Inter Miami spoluvlastní. Právě během utkání usedla vedle rodiny Beckhamových ve VIP lóži nejedna světová celebrita. I tady ovšem Harry a Meghan opět chyběli.

Loajalita Anglii

Za vším by měly stát pomluvy. Dle Mail on Sunday tvrdil Harry, že na něj fotbalová legenda donáší královské rodině i médiím. „V Davidovi se kvůli tomu začala vařit krev!“citoval britský deník blízký zdroj z fotbalistova okolí. „Usmíření nepřipadá v úvahu,“ dodává. To, že má Beckham ke královské rodině blízko, netají ani on sám. „Kdykoliv jsem byl během své kariéry požádán, abych udělal cokoliv ohledně královské rodiny, Jejího Veličenstva, princů, našeho krále, vždy jsem to byl velmi ochotný udělat. Vyrostl jsem v rodině royalistů. Dnes vzpomínám na své prarodiče, protože kdyby moji prarodiče byli naživu, byli by tady, takže je hezké být tady, abych se všemi oslavil život Jejího Veličenstva a její odkaz, že odchází,“ řekl fotbalista ve svém prohlášení po smrti královny Alžběty II.

Jako kůl v plotě

Popularita Sussexových klesá už delší dobu. Například Meghan odmítla dokonce i americká zpěvačka Katy Perry. Ta nedorazila na oslavu narozenin prince Archieho. Místo toho se účastnila korunovace krále Karla ve Westminsterském opatství. Nejde přitom o první ani nejspíše poslední celebritu, která se s Meghan a Harrym rozloučila. Odvrátili se od nich například i George Clooney s manželkou Amal nebo bývalý americký prezident Barack Obama.