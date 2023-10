Princ pod pantoflem: Harry cítí stesk po domově, jeho manželka Meghan zuří

Princ Harry a jeho manželka Meghan jsou momentálně pod drobnohledem kvůli jejich údajné manželské krizi. Oba dva se sice snaží působit dojmem, jako by bylo vše v nejlepším pořádku, stále častěji ale na povrch vyplouvá temné pozadí jejich původně romantického vztahu. Zahraniční média nyní dokonce přinesla informaci, že by se mladší bratr následníka trůnu ze všeho nejraději vrátil zpět do rodné Británie, kterou před časem s rodinou opustil.

V roce 2020 vévoda a vévodkyně ze Sussexu rezignovali na své posty seniorních členů královské rodiny a rozhodli se z veřejného života stáhnout. Se svými dětmi - Archiem a Lilibet se dokonce přestěhovali do USA, kde se snažili prosadit na pozici jakýchsi influencerů. Natočili spolu podcast o svém soukromí, princ vydal skandální knihu o životě na britském dvoře a nějakou dobu to vypadalo, že si tento život královských rebelů velmi užívají.

Ukazuje se ale, že vše má svou stinnou stránku. Svým vystupováním proti zájmům královské rodiny si Harry proti sobě poštval nejen velkou část rodiny, ale také veřejnost. Jejich počínání navíc nebudí příliš pozitivní ohlasy ani za velkou louží. Britská média navíc podle svých vyjádření zjistila, že Harry by se ze všeho nejraději vrátil domů - k velké nelibosti své manželky Meghan.

Harrymu chybí parťáci z univerzity

Komentátor života u dvora Mark Boardman sdělil serveru OK! Magazine, že Harrymu se stýská po jeho “starém životě” a velmi touží po návratu domů. Velkou Británii za uplynulých několik let navštívil několikrát včetně korunovace svého otce krále Karla III. letos v květnu.

“Společenský život prince Harryho se za poslední dekádu výrazně proměnil. Zdá se, že se vzdálil od svých přátel ze studií a v Británii nemá žádné své stálé sídlo. Během návštěv Londýna obvykle zůstává v hotelu a veřejných vystoupení se straní. Po jeho starých přátelích se mu ale nepochybně stýská,” sdělil Boardman.

Meghan Markle, která je ve Spojených státech spokojená, je tím pochopitelně velmi frustrovaná. “Meghan Harryho miluje, ale chce v něm probudit tu lepší stránku. A má zcela jasno v rolích, které by měli společně zastávat, a snaží se lépe spolupracovat na projektech. Lidé touží být svědky proměny Harryho, a ne návratu k jeho dřívějšímu večírkovému stylu života, který by mohl vést k nežádoucí pozornosti médií,” domnívá se královský komentátor.

Manželka mu vládne pevnou rukou

Pro Harryho je tak podle jeho názoru prakticky nemožné přesvědčit manželku, aby mu “dala zelenou” a nechala ho strávit čas se starými kamarády z univerzity. “V srdci je mladý, ale má někoho, kdo ho drží na uzdě a připomíná mu, kdo je a co má dělat. Nakonec by se mu stoprocentně líbila základna v Londýně a byl by rád, kdyby to bylo na královské půdě, i kdyby to bylo ve Windsoru nebo v jednom z apartmánů v Buckinghamském paláci. Ale to se nestane,” domnívá se Mark Boardman.

Že je princ Harry doma v Londýně, kde je nejen jeho rodina, ale také přátelé, je všem nejspíš jasné. On se ale drží toho, co si přeje jeho žena. “Meghan chce, aby byl Harry po jejím boku, aby ji podporoval, staral se o děti a vrátil se do normálního života. A cokoli z minulosti ji o to připraví,” vysvětlil Boardman její odmítavý postoj.