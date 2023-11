Jan Novák 16. 10. 2019 clock 3 minuty gallery

Bydlí vedle prince Harryho a jeho manželky, ale nesmí na ně mluvit. Běda, kdyby se opovážili pohladit jejich psa. A ptát se na malého Archieho? Zakázáno! Vedle urozeného páru se musí dodržovat velmi přísná pravidla. Sousedé páru z toho vůbec nejsou nadšení…

Vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle je u většiny Britů opět o trochu míň oblíbená. Může za to seznam pravidel, který připravila pro své sousedy – mezi ně patří například i to, že sousedé nemohou Harrymu a Meghan posílat žádné dopisy, pohlednice, prostě nic.

Je to přitom jen pár dnů, co dvojice pobouřila celou Anglii plánem utratit téměř 75 milionů korun z britských daní na přestavbu Frogmore Cottage, domu ve Windsoru, kam se dvojice přestěhovala, ačkoli už jim lidé z daní platí hnízdečko v Kensingtonském paláci. A teď k tomu, co vlastně mohou a nemohou sousedé této stále méně populární dvojice.

Mluvte, jen když vás osloví...

„Kdyby to nebylo tak přehnané, tak by to možná bylo i docela k smíchu,“ svěřil se médiím jeden ze sousedů. „Takovéhle věci nechce ani samotná královna!“

Šokující požadavky obsahují toto:

- Nechoďte za nimi, ani s nimi nezačínejte konverzaci, když je náhodou potkáte.

- Slušně pozdravte a popřejte hezký den, když vás náhodou Harry nebo Meghan osloví.

- Nesahejte na jejich psa, nemazlete ho, a to ani v případě, že by za vámi sám přišel.

Nejsi královna, vzkazují Meghan sousedé

- Nenabízejte, že byste jim psa vyvenčili

- Neptejte se na syna Archieho, ani ho nechtějte vidět. Nenabízejte ani to, že ho pohlídáte

- Absolutně nic jim nevhazujte do schránky.

Seznam zákazů se pochopitelně vztahuje i na všechny zaměstnance urozeného páru. „Jen tím posunuli o další úroveň nenávist, kterou veřejnost k Meghan cítí. Chová se jako by byla nejmíň královna, ačkoli se do rodiny vetřela z pozice druhořadé herečky,“ komentuje list požadavků nejmenovaný urozený zdroj.

Meghan válčí krom sousedů i s Kate

Momentální odstup Harryho od veřejnosti totiž každý v Británii považuje za práci Meghan Markle. „Než tuhle herečku poznal, byl to zábavný kluk, co nezkazil žádnou legraci. Nikoho by ani nenapadlo si myslet, že je třeba jen trochu namyšlený. Jenže vedle Meghan se úplně změnil,“ pokračuje šlechtic, co si přál zůstat v anonymitě.

Podle všeho se lidem také nelíbí sklon Meghan utrácet za všechno přemrštěné částky. Nejspíš za tím stojí dosud zcela zbytečná snaha zastínit manželku prince Williama, která ale momentálně vedla jen k tomu, že Kate se svou švagrovou v soukromí odmítá jakkoli promluvit a do konverzace s ní se pouští jen na společenských akcích, což se navíc děje jen v případech, kdy je to nezbytně nutné.

Palác si vymýšlí?

Buď jak buď, zástupci paláce nyní musí hasit vztek občanů a snaží se vymyslet, jak napravit upadající pověst vévodkyně ze Sussexu. Proto přišlo oficiální vyjádření, že byl samotný list požadavků vytvořen s cílem „chránit urozené“, aniž by o jeho existenci Harry a Meghan něco tušili. Jenže s tím rozhodně nechoďte za jejich sousedy, oficiálnímu stanovisku paláce se jen smějí!

„Proč nám nikdy nedali seznam, jak se chovat ke královně, kdybychom ji náhodou potkali?“ ptá se jeden ze sousedů. „Přitom taky bydlí odsud docela blízko. Řeknu vám proč. rozdíl je v tom, že královna je šťastná, když ji lidé zdraví!“