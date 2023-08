Plány krále Karla III.: V případě rozvodu s Harrym chce připravit Meghan o děti

Zatímco se každý den šíří další a další zvěsti o blížícím se rozchodu prince Harryho a Meghan Markle, v Buckinghamském paláci se mluví o plánu krále Karla III., který chce v případě rozvodu držet Meghan co nejdál od jejích dětí.

Není žádným tajemstvím, že by Meghan Markle chtěla oživit svou skomírající hereckou kariéru. Podle zpráv stránek marca.com se herečka z Kravaťáků do oceňovaného seriálu vrátí, což ovšem jen přiblíží možnost případného rozchodu páru – pokud Meghan Harryho bude na celé měsíce opouštět kvůli natáčení, konec jejich vztahu se zdá být téměř nevyhnutelný. Jenže skutečné drama spočívá až ve strategii krále Karla: ten chce zajistit, aby se v případě rozvodu Meghan se svými dětmi – královskými vnoučaty – setkávala co nejméně.

Zprávy v médiích naznačují, že Meghan si v případě rozvodu s Harrym může nárokovat závratných 80 milionů dolarů na výživném – což je fáma, která prý nezůstala bez povšimnutí královské rodiny. A dokonce se zdá, že Buckinghamský palác je připraven Harryho v případě konce manželství podpořit, král Karel III. údajně vymyslel plán, jak Meghan děti odebrat z její péče, na kterou by po rozvodu měla mít nárok.

Vyhrocené vztahy Meghan a krále Karla

Údajným plánem britského panovníka je ochránit vnoučata s královským rodokmenem před zářivými světly Hollywoodu, které se pojí s jejich matkou. Je to odvážný krok, který ale věrně ilustruje napětí mezi Meghan a zbytkem královské rodiny, které přerůstalo únosnou mez už od rozhodnutí Meghan a Harryho zcela se odříznout od královských povinností. Následné pomluvy královské rodiny v rozhovoru s Oprah Winfrey nebo v dokumentu na Netflixu vyhrotily již tak napjaté vztahy mezi Meghan a králem Karlem III. do maxima.

Zatímco Harryho starší bratr, princ William, by se v případě manželské krize prý nejspíš snažil odcestovat do Spojených států a poradit svému bratrovi v problémech spojených s rozvodem a finančními problémy, záměrem krále Karla je za každou cenu zajistit blaho svých vnoučat.

A tak svět v době, kdy se vévodkyně ze Sussexu znovu dostává do centra pozornosti díky plánovanému návratu do seriálu Kravaťáci, se zatajeným dechem nakonec mnohem víc sleduje, jak se plán krále Karla vyvine a zda si Meghan dokáže uprostřed královských intrik a hollywoodských povinností nakonec udržet blízký vztah se svými vlastními dětmi.

