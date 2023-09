Může za krach vztahu s Hanychovou nevěra? Na tajném seznamu milenců byl i Soukup

Pro nikoho nebylo příliš velké překvapení, když Agáta Hanychová oznámila rozchod se zadluženým televizním magnátem. Po roce a půl vztahu, ze kterého vzešla malá Rozárka, je velké lásce konec. Zatímco bývalá modelka se ke své, jak sama říká, životní prohře vyjádřila, Soukup zarytě mlčí. Možná má totiž sám máslo na hlavě.

Kdo vztahu Hanychové a Soukupa věřil, musí být zákonitě zklamán. Skončil, jak rychle začal. Hanychová se s mediálním magnátem seznámila v TV Barrandov, kam šla do jeho talkshow vyprávět o světě celebrit. Z pořadu se pak stala ale hodinka namlouvání, jelikož spolu oba evidentně flirtovali.

Komparz ve studiu mohl mít pocit, že se nechtěně ocitl na rande. Prakticky hned začali randit, ale modelka to ještě chvíli tajila. Po odhalení prohlašovala, že ji na Jaromírovi upoutaly především nohy a to, že je starší vyzrálý muž, byť předtím věkovým rozdílem jiných párů opovrhovala.

Je za tím nevěra?

Prohlásila dokonce, že když byla mladší, dělala si seznam případných milenců, s nimiž by někam chtěla jít a Soukup tam byl taky. Uvedla to v pořadu Agáta Jaromíra Soukupa, který ovšem neměl dlouhého trvání. Následně ho nahradil pořad Holčičky.

Co stojí za náhlým rozpadem vztahu, nikdo moc netuší. Jedním z důvodů může být i to, že Soukup, respektive jeho televize, je tak zadlužený, že s ním nechtěla mít nic společného. To už ovšem ale navždy má. Dceru Rozárku. Druhým důvodem mohlo být to, že si magnát Hanychovou nechtěl vzít. Spekuluje se dokonce o nevěře, a to ze strany Soukupa. Podle eXtra.cz by mělo jít o ženu, se kterou byl magnát v minulosti spojován.

Rozchodu předcházela také velmi drsná hádka ve španělské Marbelle, kde Soukup vlastní vilu. Po společně stráveném čase odjel o několik dní dříve do Česka a Agáta přijela s dětmi až později. O rozchodu si cvrlikali i vrabci na střeše a nakonec šla Agáta s pravdou ven.

Náš vztah je minulostí

„Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál. Rozešli jsem se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří,“ napsala Hanychová na sociální síti.

„To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je, a vždycky bude, naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi,“ vzkázala mu. Soukup se k rozpadu vztahu dosud nevyjádřil.