Hanychová Soukupa vytočila doběla: Rozchod je mnohem dramatičtější, než se zdálo

Když Agáta Hanychová na svém Instagramu zveřejnila příspěvek o tom, že již s Jaromírem Soukupem netvoří pár, nezapomněla zmínit, že rozchod proběhl v poklidu a s magnátem si kvůli dceři i nadále zůstávají blízcí. Jenže jak se zdá, její oznámení má dost drsnou dohru. Soukup s ním totiž údajně nesouhlasil.

Ve chvíli, kdy Agáta Hanychová oznámila, že se s Jaromírem Soukupem rozešli, mnozí z jejích fanoušků zůstali v šoku a podobnou zprávu vůbec nečekali. A vypadá to, že byl z příspěvku dost překvapený i sám Soukup, který podle informací eXtra.cz vůbec netušil, že modelka nějaké veřejné prohlášení chystá. A údiv velmi brzy vystřídal vztek.

Nepříjemné překvapení

Zdroj z okolí páru prozradil, že Soukup absolutně nepočítal s tím, že má Agáta v plánu vykřičet do světa, že spolu již netvoří pár, a byl z novinky naprosto v šoku. Možná i doufal, že se jim ještě s modelkou podaří krizi zažehnat, ta se ale rozhodla údajně bez něj. Dá se tedy říct, že o rozchodu věděli v podstatě Agátini fanoušci dříve než sám Soukup. A ten je nyní prý vzteky bez sebe.

Neměla jinou možnost

Podle jiného informátora vztah Hanychové a Soukupa skřípal už dlouho. Magnát měl být údajně neustále rozladěný kvůli problémům ve své firmě a negativní náladu si nosil i domů. A na to Agáta později už zkrátka neměla. „On má strašně obrovské problémy s dluhy a firmami, Agáta za ním stála, křísila ho v těch nejhorších situacích, snažila se ho povzbudit, jak to šlo, ale nakonec se to bohužel změnilo tak, že jeho průšvihy ovlivňovaly každou vteřinu jejich soužití,” prozradil zdroj.

„Agáta přece nemůže vychovávat děti v prostředí, kde je neustále napjatá a vystresovaná situace. Kde se i po večerech pořád vzteká, rozčiluje, řeší nenávisti, na dálku se neustále řve na zaměstnance a podobně,” dodal ještě informátor s tím, že Agáta zkrátka neměla jinou možnost než se rozejít.