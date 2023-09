Jaromír Soukup promluvil o bolesti způsobené Agátě: První slova o nevěře

Spekuluje se, že za rozchodem Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa je více důvodů. Velmi pravděpodobně to bude ale nesourodost povah. Hovoří se však i o nevěře mediálního magnáta s jeho bývalou přítelkyní Terezou Mátlovou. To ani Soukupa nenechalo chladným a konečně upustil pár slov.

Po roce a půl je pohádky konec. Agátě Hanychové nevyšel další vztah v řadě. I vrabci na střeše si cvrlikali, že mediální magnát a bývalá modelka netvoří pár. Po několika týdnech ticha na sociálních sítích šla Hanychová s pravdou ven.

„Je něco, co vám jako své instarodině dlužím říct jako první. Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál,“ napsala s tím, že dál zůstávají přáteli.

„To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je, a vždycky bude, naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva,“ vysvětlila. Po jejím oznámení Soukup dlouho mlčel. Modelka prý dokonce zveřejnila stanovisko, aniž by to on sám věděl.

Pletky s ex

Poté, co se začalo šuškat, že za krach vztahu mohla nevěra s jeho bývalou přítelkyní, sopranistkou Terezou Mátlovou, to ale Soukup nevydržel a rozhodl se obhájit. „Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoříme pár. S údivem jsem sledoval, kolik nenávisti kolem mě je. Jak jsem byl Agátě nevěrný, jak zkrachujeme. Přijde mi to přes čáru,“ dopálil se.

„Neviděl jsem ji (Terezu Mátlovou) rok a půl. Nevím, co to má znamenat. Někdo si to vymyslel, aby mi ublížil a také Agátě. To mě štve,“ uvedl majitel televize Barrandov. „Pak mě kontrolovala policejní jednotka, že převážím drogy. Jak člověku ještě mohou ublížit? Co by se ještě mělo stát? Zastřelit mě, zapálit mi dům, zničit mě... Co jsem komu udělal,“ tázal se sám sebe v pořadu VIP Svět Soukup.

Dále se Soukup k rozchodu nevyjádřil. Řekl jen, že soukromí je soukromí a za určitou hranici veřejnost nepustí. Rozchodu měla údajně předcházet obrovská hádka v Marbelle, kde podnikatel vlastní vilu. Zda se někdy někdo dozví, v čem byl jejich svár, je ve hvězdách.