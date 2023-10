Hanychová si na Soukupa vzala posilu: Předávání dcery proběhlo opět vyhroceně

Rozchod mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem rozhodně neprobíhá v přátelském duchu. Rodiče malé Rózy si nemohou přijít na jméno a aktuálně se pomalu ale jistě rozjíždí ostrá válka o dceru. Vyhrocené vztahy potvrzují i nepříjemné schůzky při předání holčičky. Zatímco minule se bývalí partneři vzájemně natáčeli, tentokrát si influencerka vzala jako posilu svého nejstaršího syna Kryšpína.

Vztahy mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem jsou na bodu mrazu a vše navíc eskaluje sporem o dceru Rozárku. Majitel TV Barrandov se nechal slyšet, že hodlá holčičku získat do střídavé péče a dokonce by se nebránil výhradní péči.

To samozřejmě zvedlo trojnásobnou maminku ze židle. Hanychová odloučení od dcery snáší velmi špatně, jak si opakovaně postěžovala na svém Instagramu.

"Snažení se ukrást dítě pro sebe je špatně. V tomhle jsem rozumná a musíme, ač trpím jako zvíře, brát v potaz, že otcové tam jsou, a nemůžeme se je snažit odstřihnout. Zbytek necháme na soudu," prohlásila influencerka v rozhovoru pro Extra. "Je to velká práce, aby spolu dospělí vycházeli. Po konci vztahu je to vždycky takhle. Zažila jsem to u Mirka, Kuby a teď i Jaromíra. U chlapů je problém, že nedokážou potlačit emoce a zaměřit se na děti," dodala Hanychová a přiznala, že ve sporu trpí hlavně děti.

Nejprve nahrávání, pak očitý svědek

Předávání dcery Rozárky mezi Agátou Hanychovou a Jaromírem Soukupem se zdá čím dál vyhrocenější. Zatímco při nedávném setkání bývalých partnerů došlo na vzájemné natáčení, tentokrát na schůzku dorazila trojnásobná maminka v doprovodu svého syna Kryšpína.

"Nedokážeme spolu komunikovat jako rodiče. Není to příjemné předávání. Řeší se to soudně," přiznala Hanychová výše zmíněnému webu. Kromě toho obvinila mediálního magnáta z nevhodného chování před jejími dvěma staršími potomky.

"Moje děti z předchozích vztahů si nesedly s tatínkem Rozárky. Byla to jednoduchá matematika. Mám tři děti a dvě z toho nejsou šťastné. A jedno je tak malé, že ještě nemůže říct svůj názor. Musela jsem je ochránit. Když vidíš své děti, které se nesmějí a raději odcházejí do svých pokojů, když přichází nový partner, nechceš v tom žít. Nechci říkat, jak na nás řval, ublížilo by to Róze. Moje děti se nesmí nikdy cítit v nepohodě," nechala se slyšet Agáta, kterou čeká nejspíš ještě dlouhý boj o nejmladší dceru.

Z lásky jako trám už nic nezbylo