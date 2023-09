Před smrtí Zagorové musel Margita obhajovat jejich manželství, mohl za to Soukup

V srpnu uplynul rok od smrti Haničky Zagorové. Zpěvačka podlehla nemoci, s níž dlouhodobě bojovala, i po měsících od jejího odchodu ale fanoušci hvězdy stále spekulují o jejím manželství se Štefanem Margitou. Podle všeho měla totiž mít delší dobu krizi ve vztahu.

Když Haně Zagorové nevyšlo její první manželství s Vlastimilem Harapesem, do života jí vstoupil Štefan Margita. Svatbu měli v roce 1992 a od té doby bez sebe známá dvojice nedala ani ránu.

Operní pěvec stál po boku své ženy i v posledních chvílích jejího života. Přestože Margita a Zagorová měli nálepku nejstálejšího páru českého showbyznysu, před smrtí Haničky se velmi často spekulovalo o krizi v jejich vztahu.

Spekulace o krachu stabilního páru se objevily například v pořadu VIP svět na TV Barrandov. Podle Jaromíra Soukupa měla právě manželská krize tehdy stát i za neustálým odkládáním koncertů slavné zpěvačky. "Paní Zagorovou mám rád. Osobně ji znám, viděli jsme se možná pětkrát, dokonce jsme spolu byli na večeři společně i s jejím manželem," nechal se slyšet mediální magnát a dodal že ho mrzí, že je slavné manželství v rozkladu.

Byla nešťastná

"Je to takové zvláštní. Dříve Hana Zagorová doprovázela Štefana Margitu na každý koncert, teď to už tak není. Štefan Margita stále vystupuje po světě. Jestli na tom jeho žena není dobře, tak by mi přišlo spíš logičtější, že se o ní bude starat," prohlásil mimo jiné Jaromír Soukup na adresu Hany Zagorové a Štefana Margity.

To ovšem operního pěvce pořádně vytočilo. "Po koncertu se vždycky vracím domů. Teď je Hanka zrovna tady," bránil se Margita údajným pomluvám pro Rytmus života.

Poté potvrdila dřívější Soukupova slova také žena, která měla k Margitovi i Zagorové blízko, jelikož právě její vnučku dvojice adoptovala. "Já vám musím dát za pravdu, že Hana Zagorová byla opuštěná, byla sama, byla nešťastná. A protože mám v branži dodnes přátele, tak jsem získala nějaké informace, že se to bohužel zakládá na pravdě," tvrdila Zuzana Novotná Lipavská v talkshow na TV Barrandov. Tajemství údajného hořkého konce si ale Zagorová bohužel vzala do hrobu a pravdu se tak fanoušci již nikdy nedozví.

Manželství prý nebylo zrovna zalité sluncem, jak dvojice prezentovala