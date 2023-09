Hana Vagnerová o zamilované fázi poznávání: Přítel z Francie si musí počkat

Oblíbená herečka Hana Vagnerová září štěstím. Za její spokojeností stojí hlavně pevný vztah. Hvězda filmu Špindl 2 nebo Hranice lásky randí s francouzem Nicolasem.

S charismatickým cizincem se Hana vídá už několik měsíců, seznámili se přes blízké kamarády. Počátečním problémem byla pro zamilovanou dvojici jazyková bariéra. Čtyřicetiletá Vagnerová si tak oprášila španělštinu, kterou uměla ze střední školy a začala s partnerem komunikovat španělsky.

Trable s váhou

Není se čemu divit, že půvabná herečka koketovala i s prací modelingu. Tento obor je však ještě daleko náročnější než herectví, hlavně pro mladou dívku, na kterou jsou kladeny obrovské nároky. Hanka o tom ví své. V minulosti si prošla poruchou příjmu potravy. "Tam je problém, že člověk může lehce začít věřit, že má vážit 30 kg a musí nějak vypadat, aby za něco stál. To je jeden velký omyl," zavzpomínala pro extra.cz. "Člověk má díky tomu Instagramu pocit, že jsou všichni strašně šťastní a žijí top životy. Pro mladé to musí být opravdu těžké," varuje před nástrahami dnešní doby.

Problémy s hubnutím začaly u Hanky daleko dříve. Už v pubertě si vynucovala pozornost rodičů dost netradičním způsobem. „Měla zlomenou nohu s řadou komplikací a já najednou měla pocit, že mi rodiče nevěnují tu správnou pozornost. Tehdy jsem zhubla dvě kila a oni se mě rázem ptali, co se děje, jestli mě něco netrápí. V mé pubertální hlavě se tehdy zrodila myšlenka, že touto cestou bych na ně mohla,“ přiznala pro iDnes. V průběhu nejtěžšího boje s anorexií vážila pouhých 37 kilogramů.

Stěhování za přítelem

Vagnerová patří mezi nejvíce obsazované české herečky. Díky jejímu vztahu s cizincem se ovšem nabízí otázka, zda nemá v plánu prchnout za svým přítelem do Francie. To by filmaře a její fanoušky jistě nepotěšilo. "On je z jihu Francie, ale pracuje v Paříži," přiblížila život partnera. "Zatím je to čerstvé a jsme ve fázi poznávání. Když se rozhodnete mít s někým rodinu, musíte vědět, že ten člověk za to stojí, a já doufám, že stojí," objasnila plány do budoucna.