Hana Mašlíková si sáhla po operaci na dno: Sejmulo mě to víc, než jsem čekala

Hana Reinders Mašlíková musela již potřetí pod kudlu. Modelka nebyla spokojená se vzhledem svých prsou a vyhledala vyhlášeného odborníka Juraje Pajera, který jí vytvořil hrudník přesně dle jejích představ. První dny po zákroku si ale pořádně vytrpěla.

Hana Reinders před pár dny podstoupila operaci prsou. Poprvé si nechala svůj hrudník vylepšit silikony před šestnácti lety. V roce 2018 pak musela na výměnu implantátů kvůli prasklinám a nyní šla pod kudlu již potřetí.

"Nechala jsem si svá prsa zvětšit na plné čtyřky, protože přece když už to stojí tolik peněz, tak nebudu troškařit, že jo. Výměna implantátu u mě byla nutná, protože se na sonu zjistilo, že implantáty mají prasklinky. Bylo to tehdy hlavně ze zdravotního hlediska. Implantáty bylo nutné vyměnit," vysvětlila Hanka Blesku.

Modelka se po zákroku na čas stáhla ze sociálních sítí a ve stories pak přiznala, že prožila několik náročných dní. "Všechny vás zdravím, už mi píšete, jestli žiju, tak se vám hlásím. Ve středu proběhla operace a přiznám se, že mě to sejmulo víc, než jsem čekala. Opravdu jsem si to protrpěla, neměla jsem náladu na nic, jen jsem ležela," postěžovala si fanouškům na sociální síti. "Už to začíná být lepší, dnes jedeme na návštěvu k rodičům vyzvednout Andreáska a konečně jsem si umyla i hlavu. Jelikož to nemůžu dělat sama, tak mi s tím pomohl André a zvládl to fantasticky. Skvěle se o mě stará, ale to nesmím moc říkat, abych s ním pak vydržela," zavtipkovala Hanka.

Šlo o estetickou záležitost

Zatímco před pěti lety šlo o zdravotní záležitost, tentokrát se Hana Reinders rozhodla pro reoperaci z čistě estetických důvodů. "Je potřeba něco poopravit, ale je to estetická záležitost. Pan doktor je momentálně největší špička u nás," svěřila se výše zmíněnému webu.

"Byl to esteticky zákrok na úpravu. Úprava poklesu u jednoho prsu a lehká korekce výplní vlastním tukem v místech, kde bylo potřeba, aby nebyla asymetrie," objasnila Hanka.

Milovnici fitness nyní čeká několik týdnů bez cvičení a z klidového režimu rozhodně není nadšená. "Dva týdny nesmíte řídit, mýt si hlavu, zvedat ruce nad úroveň ramen a prostě být v klidovém režimu. To si protrpím," uzavřela.

Hana Reinders je pár dní po třetí operaci prsou