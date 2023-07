Hana Mašlíková ukázala vypracované tělo: Kritiku její fanoušci hned rozcupovali

Modelka Hana Mašlíková je právem pyšná na svou postavu, kterou pravidelně už roky trápí v posilovně. Fanouškům se proto z dovolené pochlubila sexy snímkem, na kterém pózuje před zrcadlem pouze ve spodním dílu plavek. A přestože se dočkala velkého uznání od mnohých ze svých příznivců, objevily se i reakce plné kritiky.

Hanka Mašlíková tráví spoustu času v posilovně a rozhodně je to vidět. Její tělo je samý sval a pyšní se postavou, kterou by jí mohl leckdo závidět. Rozhodla se tedy trochu rozdráždit své fanoušky a na sociální síti zveřejnila snímek z dovolené v Turecku. „Chtěla jsem se pochlubit opálením z dovolené. Toho zadku si nevšímejte,” napsala k sexy fotce, na níž stojí pouze ve spodním dílu plavek a hrudník si zakrývá kloboukem.

Tleskají skoro všichni

Pod příspěvkem se pochopitelně ihned začala objevovat celá řada reakcí, ve kterých příznivci modelky nestačili žasnout. „Nádhera, Haničko. Top postavička. Děkuji a jdu makat,” smála se jedna z fanynek. „V mých očích jste bohyně. Oprava. Bohyně s velkým B. Ta dřina a životní styl je krásně vidět,” přidala se další. „Postavu máte boží. Hlavně ty ruce a zadek. Ale když já sice cvičím, ale právě proto, že miluju si dát dobrý jídlo a vínko. Takže tohle odříkání a dietu bych asi nedala,” zaznělo ještě. Ne všechny komentáře ale byly plné slov chvály a uznání.

Mužská postava

„Nevypadá to žensky, spíš mužská postava,” zkritizovala jedna z dam Hanku Mašlíkovou za to, že to se cvičením přehání. Naštěstí má ale modelka za sebou armádu věrných fanoušků, kteří ji ihned přišli bránit. „Chudák chlapi teda. Tohle je sakra krásná ženská postava,” reagovala na komentář obdivovatelka Hanky Mašlíkové. „Mužská postava? Tak jsem asi teplej. Viděla jste vůbec nahýho chlapa? Chlapa, ne kluka,” bránil influencerku další.