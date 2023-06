Hana Mašlíková je znovu zamilovaná. Je nám s manželem skvěle, říká

Moderátorka a modelka Hana Mašlíková má za sebou náročné období. Zhruba před rokem a půl totiž s manželem André Reindersem prožívala krizi, která je málem rozdělila. Malý syn a láska je ale nakonec opět svedla dohromady. Dvojice tak znovu prožívá šťastné okamžiky pospolu.

Zápasník André Reinders a Hana Mašlíková spolu mají malého syna Andrease. Právě on byl jedním z důvodů, proč se pár snažil za každou cenu vztah udržet. Bohužel se ale problémy nahromadily a přišla krize, která skončila dokonce rozchodem. Odděleně strávili rok, po který se snažili především být dobrými rodiči a zároveň na sobě pracovali. Po čase si uvědomili, že si vzájemně chybí, a tak se rozhodli, že se k sobě vrátí a zkusí to znovu a lépe.

To se skutečně podařilo, navzdory tomu, že se říká, že do stejné řeky člověk nemá dvakrát vstupovat. “Už je to rok a půl nebo dokonce dva roky a od té doby jsme spokojení a je nám spolu hezky,” prozradila s úsměvem znatelně spokojená Hana Mašlíková pro Kafe.cz.

“Přijde mi, že je to vlastně hrozně dávno,” dodala pohledná plavovláska na důkaz toho, že všechno zlé v jejím manželství již bylo zapomenuto a oba teď věří především v lepší zítřky.

V loňském roce si Hana Mašlíková vyzkoušela další výzvu. Rozhodla se totiž soutěžit na soutěži bikini fitness, což obvykle vyžaduje jednak velkou míru odhodlání, jednak přísné dodržování speciálního jídelníčku a tréninkového plánu. Manžel ji v jejím záměru podpořil, i když se vůbec netajil tím, že se mu tento počin jeho polovičky vůbec nezamlouvá.

Pohledná plavovláska se do toho pustila s vervou, která jí přinesla kýžené ovoce. Podařilo se jí totiž v kategorii začátečníků vyhrát první místo. Další kariéru fitness závodnice ale neplánuje. “No, nebudu vám lhát, kdyby bylo na mně, možná bych si ještě nějaké závody střihla, ale to by manžel nesměl nevyhrožovat rozvodem. Ale pravda je taková, že jsem došla do cíle, svou výzvu jsem splnila a teď si chci užívat opět neomezeně svůj život,” přiznala pro deník Blesk s tím, že se muži jejího života velmi ulevilo, když se do další závodní přípravy nepustila.