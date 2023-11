Redakce 29. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Celý příběh je tak trochu zamotaný a skoro až těžko uvěřitelný. Hana Hegerová strávila v osmdesátých letech půl roku ve vězení, aniž by za to mohla. Na účtě se jí octnula částka něco kolem milionu korun. Bohužel však nebyla pro ni, ale patřila Karlu Gottovi. První dáma českého šansonu to však netušila a peníze si nechala. Ve finančních záležitostech se zkrátka příliš neorientovala.

„Byl to, myslím, obnos za roční práci. Jenže já nevěděla, že nejsou moje. Já tady na ty věci, jako jsou papíry a účty, nikdy neměla hlavu. Ty peníze na mém kontě skončily omylem od agentury, ve které jsem byla v seznamu hned za Karlem. To ale byl jenom začátek důvodů, proč mne zavřeli," svěřila se Hegerová. Za průšvih tak vlastně mohla agentura a také česká abeceda. Hegerová pak skončila na Pankráci za zpronevěru peněz. Sama pomalu nevěděla, jak se tam octla. „Snažila jsem se tam to naše bytí se spoluvězenkyní zpříjemnit. Třeba jsem koupila voňavé mýdlo a ten závěs, který u záchodu sloužil místo dveří, jsem v něm vyprala. Všechno nám to tam potom vonělo. Taky jsem tam dělala ažury – výšivky, abychom snídaly na prostírání," popsala pobyt ve věznici Hegerová. Peníze si nechala omylem Zpěvačka dělala všechno proto, aby se tam cítila dobře. Upravovala tak celu k obrazu svému. „Měly jsme krásné anglické prostírání. Sušila jsem ho potom pod oknem, kde svítilo sluníčko, takže bylo krásně vybělené. Mám ráda krásné a pohledné věci," prozradila. Jednou týdně se ve vězení koupaly. Hegerová přiznala, že v koupelně ukradla ručník, který potom přehodila přes záchodovou mísu a postavila na to lavor na mytí rukou, aby to bylo hezké. Měla taktéž předplacené botanické časopisy, kterými místnost tapetovala pomoci zubní pasty. Kytičky to prý všechno zútulnily. Ničeho nelituje Hegerová tvrdí, že pobytu ve vězení nelituje, i když za nic nemohla. „Doteď si nemohu na nic stěžovat. Hodně mě to obohatilo. A dodnes si vážím toho, že můj byt má kliku u dveří, kterou ty dveře mohu otevřít a zavřít. A že se můžu podívat na hodinky a vědět, jestli je ráno nebo večer. Ve vězení jsme se řídily sluníčkem, které do cely vstupovalo přes mříže," svěřila se zpěvačka, která je považovaná za první dámu českého šansonu.

user Redakce