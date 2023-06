Hailey Bieberová podle fanoušků dříve vypadala jako mladý Vladimír Putin

Zdroj: Profimedia.cz/Kremlin.ru, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Modelka Hailey Bieberová opět jednou rozbouřila vlny ve světě sociálních médií, díky čemuž se nakonec stala terčem vtipů a osobních útoků. Tentokrát se manželka Justina Biebera dočkala přirovnání k mladému Vladimiru Putinovi, současnému ruskému prezidentovi.

Dvojice Hailey Bieberová a Selena Gomezová – to je pro fanoušky už několik let poměrně pikantní záležitost. Současná manželka Justina Biebera je partnerskou nástupkyní Seleny Gomezové, což je samo o sobě pro většinu Seleniných příznivců důvodem, aby na Hailey zaútočili pokaždé, když se k tomu naskytne příležitost. A tak, když se Hailey nedávno vysmála videu, které zveřejnila Selena, spustilo to hotovou lavinu nenávisti.

Z té nakonec vyšla překvapivá věc: Hailey byla v mládí až neuvěřitelně podobná Vladimíru Putinovi. Podle některých fanoušků tak moc, že je možná ve skutečnosti jeho dcerou - což není. Jiní tím zase poukazovali na to, jak moc se Hailey v průběhu let změnila díky nejrůznějším kosmetickým zákrokům.

Ženská verze Putina

Why Young Vladimir Putin looks like Hailey Bieber? ??? pic.twitter.com/DWD1Q9CSO9 — Pop Base (@pojbase) February 24, 2023

Fotografie Hailey a mladého Putina se díky tomu staly virální. Podoba mezi Hailey a Putinem v letech jejich dospívání je totiž jedním slovem neuvěřitelná. Je tedy pochopitelné, že to uživatele sociálních sítí pobavilo. Komentáře se krom toho hemžily směsicí odlehčených poznámek a vášnivé podpory Seleny Gomezové, přičemž si fanoušci dokonce zaspekulovali o možnosti tajného příbuzenského vztahu mezi Hailey a Putinem.

V reakci na její fotky na sociálních sítích jeden z uživatelů Instagramu podle stránek koimoi.com napsal: "Ženská verze Putina". Jiný uživatel Hailey okomentoval: "Moc se snaží .....". Další pak upozorňovali na skutečnost, že Hailey maže negativní komentáře.

Těžké období Seleny Gomezové

Fanoušci si všimli i toho, že Hailey Bieberová a Vladimír Putin se narodili ve stejný den, což celé záležitosti dodalo nádech určitých intrik. Mnoho dalších lidí se díky kauze „Hailey Bieber a Putin“ postavilo na stranu Seleny a znovu obviňovali Hailey z toho, že hrála hlavní roli v rozchodu Justina Biebera a popové zpěvačky.

Vzhledem k tomu všemu je možná také dobré připomenout si problémy, kterým Selena Gomezová v posledních letech musela čelit. V roce 2017 podstoupila kvůli zdravotním komplikacím transplantaci ledviny, což následně vedlo k nárůstu její váhy a dalším souvisejícím potížím. Selena otevřeně hovořila o tom, jakou emocionální daň si to na ní vybralo, protože se stala terčem různých forem ponižování. Právě toto těžké období ji nakonec přimělo k tomu, že se na čas stáhla z očí veřejnosti. Útok Hailey je z tohoto pohledu opravdu solidní podpásovka.