Guru Jára v Česku: Věděli jsme, že je to sekta, neobtěžovali nás, řekl soused

Guru Jára je zpět v České republice. Vlastním jménem Jaroslav Dobeš byl zatčen v roce 2015 na Filipínách. Právě z exotické destinace byl deportován do vězení v Česku. Je odsouzený za několik znásilnění. Odsedět by si měl ještě 5,5 roku.

Dobeš byl na útěku od roku 2012. Do pátrání po něm se zapojila česká policie i Interpol. Tři roky se mu podařilo perfektně skrývat. Až v roce 2015 spadla klec na Filipínách, kde byl umístěn do deportační vazby.

Svědectví sousedů

Guru Jára svůj business začal na zahradě u domu. Těmto setkáním říkal duchovní seance. „Občas byly slyšet nějaké bubínky, ale žádné problémy s nimi nebyly. Věděli jsme, že je to nějaká sekta, ale neobtěžovali nás, tak jsme to nechali být,“ popsala pro Deník jedna ze sousedek. „Neviděl jsem, že by se dělo něco nekalého, nikdo nekřičel, neutíkal z domu, nebyly tam žádné bujaré večírky. Bylo to spíše duchovního rázu a určitě nás to neobtěžovalo. Jednou například seděli v prostěradle na zahradě a čerpali energii ze Slunce. Akceptoval jsem je a myslel si svoje,“ přidal svou vzpomínku další ze sousedů z vesnice Senice na Hané pro Deník.

Dokonalý manipulátor

Hned několik žen, které podstoupily kurz Guru Járy promluvilo o drsných podmínkách, které panovaly při jeho kurzech. Například u týdenního kurzu, který Dobeš pořádal v Odrlicích, nemohly používat mobilní telefon, pili jen vodu a konzumovaly instantní polévky. První polovinu týdne se ženy věnovaly cvičení a seminářům, v druhé půlce týdne přišla praxe, která obsahovala už takzvané „odháčkování“. Při této činnosti Dobeš zbavoval ženy sexuálních háčků, které v nich zanechali bývalí partneři. Jedině tak se podle něj mohli následně otevřít dalšímu duchovnímu rozvoji. Za tento pobyt si Guru Jára účtoval 7,5 tisíc korun.

Stejné ženy

Mezi ty, které samozvaný duchovní vůdce odháčkovával, patřily často ženy podobného typu. Jednalo se o vysoké modrooké blondýny ve věku kolem 20 let. Tyto ženy měly problémy v partnerských vztazích a hledaly u Guru Járy pomoc. Průběh kurzu byl až tak náročný, že řada žen před samotným odháčkováním ztratila vědomí. Trápil je nedostatek spánku, pití, jídla a únava. V neposlední řadě s nimi Dobeš provozoval i nebezpečená dechová cvičení. „Holotropní dýchání je nebezpečná technika. Pokud ho někdo používá, je to na jeho riziko. Je to extrém. Mohlo ovlivnit vědomí svědkyň, které podstoupily odháčkování,“ zdůraznil pro Novinky soudní znalec v oboru zdravotnictví Pavel Hude.

Mezi obětmi se našly ovšem i takové ženy, které se Dobeše stále zastávají. Například jedna z pravidelných účastnic kurzu se za něj postavila i u soudu. Žena odháčkování absolvovala třikrát. "Necítila jsem se znásilněná, nebylo to proti mé vůli," řekla s tím, že věděla, že se jedná o sexuální styk.