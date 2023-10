Jaroslav Dobeš je na svobodě: Samozvaný guru odsouzený za znásilnění propuštěn

Jeden z nejznámějších kriminálníků Jaroslav Dobeš, přezdívaný Guru Jára nebo také Óm Nadsamec, byl propuštěn z vězení. Za mříže se známý duchovní vůdce dostal kvůli znásilněním, kterých se dopustil na svých klientkách. Odsouzen byl na pět a půl roku do vězení, nicméně si trest již odpykal v zahraničí.

Jaroslav Dobeš založil ezoterickou školu Poetrie, kde probíhaly semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií. Během svých seminářů se podle pravomocného rozsudku Dobeš dopustil opakovaných znásilnění svých klientek, v čemž mu pomáhala jeho kolegyně Barbora Plášková, a to v letech 2004 až 2007.

Svým svěřenkyním sdělil, že jejich životní problémy způsobují takzvané háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dívky z toho důvodu “odháčkovával”. Plášková přivedla dívky do stavu změněného vědomí a Dobeš s nimi následně souložil, což na některých z žen, které rituál podstoupily, zanechalo stopy a utrpěly psychickou újmu.

Před zákonem se následně dlouhou dobu skrýval na Filipínách, kde byl posléze dopaden a dostal se do zabezpečovací vazby, kde strávil řadu let, než byl definitivně vydán do České republiky. Z vězení byl nicméně již propuštěn.

Státní zástupce se proti rozhodnutí soudu odvolal

“Soud rozhodl tak, že doba strávená v imigrační vazbě na Filipínách se započítává do doby výkonu trestu odnětí svobody a rozhodl tak dvěma usneseními v souvislosti s oběma obžalovanými. Soudem byl tedy vydán příkaz k propuštění na svobodu u obou odsouzených,“ uvedla mluvčí soudu Martina Charvátová. Propuštění Dobeše i jeho kolegyně a spolupachatelky Pláškové potvrdila také mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.

Rozhodnutí soudu zatím nicméně není pravomocné, protože státní zástupce zatím podal stížnost proti propuštění Dobeše. „Usnesení je však vykonatelné, neboť sice nenabyla právní moci, ale stížnosti není přiznán odkladný účinek,“ doplnila Charvátová.