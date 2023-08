Guru Járu měly navštěvovat celebrity, Jana Boušková zvrhlého sektáře možná znala

Óm Nadsamec, alias Guru Jára, alias Jaroslav Dobeš, je patrně jedním z nejznámějších českých vůdců sekt a šarlatánů. Za svůj rituál “odháčkování”, při kterém pomocí sexuálního aktu snímal ze svých klientek energetické otisky bývalých partnerů, byl odsouzen za několik znásilnění. Sousedé z obce Odrlice, kde měl Dobeš svůj statek, nyní vzpomínají, že do sídla podivného duchovního hnutí jezdily také některé celebrity. Mezi nimi měla být herečka Jana Boušková.

Celá kauza kolem Jaroslava Dobeše měla vrcholit zhruba před dvaceti lety, kdy se jeho sekta těšila největší oblibě. Do obce Odrlice na Hané za ním jezdila řada děvčat a žen, kterým charismatický guru učaroval a které mu bezmezně věřily. Místní obyvatelé se později svěřili deníku MF DNES, že když se u statku velmi často začaly objevovat auta s pražskými poznávacími značkami, upoutalo to jejich pozornost.

V blízkosti statku navíc začali místní potkávat různé známé osobnosti, především pak herečku Janu Bouškovou, manželku Václava Vydry. “No, tak tu jsem potkala v obchodě. Kupovala si přede mnou chleba. Říkala jsem si, co ta tady sakra chce. Určitě byla na tom statku, co jinýho by tady taky dělala,” sdělila žena středního věku žijící v sousedství.

Guru Jára si ve vězení posedí nejméně pět dalších let

Dotyčnou herečku, kterou televizní diváci znají mimo jiné jako jeden z hlasů, provázející kulinářskou show Prostřeno, se pokusila kontaktovat redakce serveru Expres. Na dotaz, zda o Jaroslavu Dobešovi něco ví, odpověděla poněkud zmatečně. “Jára? Tam jsme byli možná ještě přes tu,“ snažila se vzpomenout si na jméno dotyčné, ale pak se ale zarazila. „To je asi shoda jmen, ne, tam jsem nebyla a nikoho takového neznám,“ uvedla Jana Boušková a poté zavěsila.

Na statku dnes žije rodina, která se snaží na předchozí děsivou minulost svého domu nemyslet. Místní se rovněž raději snaží na celou aféru, která jejich obci neudělala právě dobrou reklamu, co nejrychleji zapomenout.

Pokud se jedná o Jaroslava Dobeše, ten by byl již z vězení pravděpodobně venku, kdyby se nerozhodl uprchnout na Filipíny a následně se tam dlouhou dobu ukrývat. Nedávno byl ale do České republiky vydán a nyní jej čeká ještě zhruba pět a půl roku za mřížemi.