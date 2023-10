Gregorová Písařovicovou miluje, předchozí manželky Brzobohatého dostávaly čočku

Matka Ondřeje Brzobohatého se rozhodně nebojí říct, co si myslí. Už v době, kdy si našla o desítky let mladšího milence, ukázala, že za každou cenu bude svá. Hana Gregorová má zkrátka co na srdci, to na jazyku. Nebojí se říct, co si myslí i o manželkách svého syna.

Herečka Hana Gregorová stojí za svým synem v každé situaci. V momentě, kdy vyplula na povrch kauza se zálibou Ondřeje v drag queen, veřejně ho podpořila. Přes média tehdy dokonce svému synovi vzkázala, že by na něj byl jeho otec pyšný.

Kuchařovou nesnášela

Už od samotného začátku se Gregorová ke Kuchařové nevyjadřovala vlídně. "Nechci to shazovat, ale pro mě Miss World neznamená, že je to značka něčeho kvalitního," prozradila v roce 2016 po svatbě svého syna. Výhrady neměla nejen k nevěstě, ale i k celé veselce. Kuchařová a Brzobohatý chtěli veselku utajit, ale Gregorová je upozornila, že se v Česku stejně všechno provalí. Tajnosti jí tak přišly zcela zbytečné. Poté, co se Brzobohatý a Kuchařová začali rozvádět, Gregorová opět radostně zoopakovala svá slova z roku 2016. „Miss World není žádná značka kvality! Na tom jsem si trvala, když si Ondřej s Kuchařovou začal. Na tom si stále trvám a budu trvat, teď se to akorát potvrdilo,“ prozradila v roce 2022 pro Blesk.

Konečně dobrá partie

Pochybnosti o ženách svého syna měla Gregorová vždy. Například první manželka Johana nebyla pro Ondřeje podle jeho matky dost dobrá. "Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti… Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá," prozradila tehdy s opovržením. Ani s Taťánou se muzikant netrefil mamince do vkusu. Herečka si tak na svou favoritku musela počkat až do třetice. „Líbí se mi, je to velmi pěkná a moudrá žena, kultivovaná. Daniela je jeho výběr. Je šťastný, úplně kvete, co víc si máma může přát, jako to, když vidí dítě šťastné," pěla ódy na novou snachu Hana Gregorová pro web Pluska.sk.