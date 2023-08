Komplikovaná cesta na svět: Gránský o milovaném synovi i dalším potomkovi

David Gránský si plnohodnotně užívá otcovskou roli. Svého syna Matea se nemůže nabažit. Večírky a jiné radosti jdou v současné době mimo něj, jelikož tou největší radostí je jeho rodina.

Tak jak zvládáte péči o svého prvorozeného potomka? Jste jako ryba ve vodě?

„Dobrá, dobrá, takže nechci, aby to vyznělo vychloubačně, ale kromě kojení zvládám všechno a v klídku a pohodě (úsměv). Koupání, přebalování, drandění s kočárkem, krmení a všechny ostatní důležité věci kolem našeho malého mi jdou docela dobře a hlavně dělám je rád a s chutí. U nás fakt vládne pohoda a domov je místo, kde je nám všem fajn.“

Zůstane Mateo jedináčkem, nebo mu pořídíte brášku či sestřičku?

„Víte, to není možná až tak otázka na mě, ale na moji manželku Nikolu. Především ona by se měla rozhodnout, jak by byla perspektivně na dalšího potomka připravená a zda by chtěla znovu vše absolvovat, být těhotná a pak porodit, protože Mateo neměl tu cestu na tenhle svět úplně jednoduchou. Já jsem za to, jak to u nás momentálně je, velice šťastný a spokojený a úvahy nad dalším potomkem jdou zatím mimo a kolem mne.“

Rozhovor byl pořízen v KU baru na křtu videoklipu Hvězdy nám napoví, v němž účinkují vítězové soutěže Top Voice 2023