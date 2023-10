Neprodávat vilu po Gottovi je chytré, pohádkovou sumu by podle experta nevynesla

Vdova po legendárním umělci Karlu Gottovi Ivana Gottová překvapila veřejnost rozhodnutím zřídit v jejich rodinné vile na Bertramce muzeum mapující život jejího již zesnulého manžela. Z domu se i s dcerami mají v plánu vystěhovat a zpřístupnit ji fanouškům, kteří budou moci nahlédnout do soukromí Slavíka. Podle všeho jde o skvělý tah, jak dědictví po oblíbeném zpěvákovi nadále zhodnocovat. Za astronomickou částku by podle experta na reality pro náročné dům nejspíše neprodala.

Někdo by možná očekával, že díky slavnému jménu předchozího majitele by se Gottova vila na Bertramce mohla prodat za astronomickou částku. Podle experta na prodej nemovitostí pro náročné Jiřího Hanouska to ale vůbec nemusí být pravda. “Když se před lety prodávala Gottova vila v Jevanech, počáteční cena byla čtyřicet milionů korun. Nakonec se ale dům prodal pouze za devatenáct milionů,” překvapil realitní makléř.

“Myslím, že také v tomto případě by stále byly rozhodující jiné kvality, než zrovna jméno Karla Gotta. Vila je sice na pěkném pozemku, ale vlastně není příliš velká, takže si nemyslím, že je to dům, za který by měl někdo dát více než čtyřicet, možná padesát milionů,” vysvětlil Jiří Hanousek.

Známé jméno může kupce spíše odradit

“Většina lidí, kteří nemovitosti kupují, jsou zkrátka normální lidé. A stejně jako nikdo nechce žít v domě po Krejčířovi, spíš jako kupec nebudete chtít ani dům po Karlu Gottovi, protože, i přes všechny jeho kvality, to byl přece jen extravagantní člověk,” dodal Jiří Hanousek pro Kafe.cz.

Ivana Gottová tak situaci nejspíš vyhodnotila více než dobře, když se rozhodla ve vile na Bertramce raději zřídit muzeum. “Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy víc než polovinu života,” sdělila na sociální síti.

“Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti. Na fotografii Jaroslava Tatka z roku 1992 je vidět, že pro Karla bylo přirozené pozvat si občas domů ‚na Bertramku‘ své příznivce. Chtěla bych, aby to tak bylo i v budoucnu. Věříme, že Villa Gott se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj. O detailech vás budu postupně informovat,” doplnila Ivana Gottová.