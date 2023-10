Na návštěvě u Karla Gotta: Jaká tajemství odhalí vila na Bertramce?

Vdova po mnohonásobném Zlatém slavíkovi Ivana Gottová si pro fanoušky jejího zesnulého muže chystá velké překvapení. Veřejnosti plánuje zpřístupnit vilu na Bertramce, kde Mistr prožil přes čtyři desítky let života a tvořil zde svou nezapomenutelnou hudbu. Budou tak moci na vlastní oči vidět místa spojená se životem svého oblíbeného zpěváka.

Novinku sdělila Ivana Gottová v den čtvrtého výročí úmrtí Karla Gotta. “Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy víc než polovinu života,” sdělila sympatická plavovláska na sociální síti.

“Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti. Na fotografii Jaroslava Tatka z roku 1992 je vidět, že pro Karla bylo přirozené pozvat si občas domů ‚na Bertramku‘ své příznivce. Chtěla bych, aby to tak bylo i v budoucnu. Věříme, že Villa Gott se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj. O detailech vás budu postupně informovat,” doplnila Ivana Gottová, která se o stárnoucí hvězdu vzorně starala až do poslední chvíle a zůstala mu oporou až do smrti.

Vdova spravuje odkaz svého muže velmi důstojně. Podílela se na dokončení jeho životopisného snímku Karel, vydání pamětí pod názvem “Má cesta za štěstím” a řadě dalších projektů, které mají populárního umělce jeho fanouškům stále připomínat.

Dům zařídil Mistr se vší parádou

Karel Gott za svůj život vystřídal několik bydlišť, ale právě vilu na Bertramce si zamiloval ze všech nejvíce a strávil v ní přes čtyřicet let. Dům má dispozici 4+1 a na jejím zařízení zpěvák rozhodně nešetřil. Pořídil si například dřevěný vykládaný nábytek nebo drahé perské koberce. Podle dostupných informací si měl také zakoupit záchodové prkénko značky Versace.

V přízemí je umístěn útulný obývací pokoj spojený s jídelnou. Na první pohled upoutá vykládaný dřevěný strop a kamenný krb, velká knihovna a také klavír, na kterém si zesnulý zpěvák vystavoval některá ocenění, která za svůj život obdržel.

V patře jsou umístěny tři ložnice - manželská a poté dvou Gottových dcer Charlotte a Nelly. Nechybí také velká koupelna. Vila dále disponuje garáží a zahradou, která sice není příliš příliš velká, ale je z ní krásný výhled na Prahu. K domu patří také terasa, na které Karel Gott rád trávil čas a věnoval se svému velkému koníčku, tedy malbě.