Stoletá historie Gottovy vily: Stopy Mozarta a luxusní záchodové prkénko

Vdova po Karlu Gottovi a její dcery se společně rozhodly, že příští rok zpřístupní veřejnosti dům, ve kterém se zesnulým zpěvákem jako rodina žily. Jeho početná fanouškovská základna tak bude moci nahlédnout do míst, kde Slavík tvořil i odpočíval. Dům na Bertramce má přitom velmi dlouhou a neobvyklou historii.

“Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a čtvrtého výročí jeho odchodu, zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974 až 2019,” oznámila na sociální síti Ivana Gottová, která se svým týmem momentálně vznik muzea připravuje.

Dům na místě stál již v 18. století, tehdy ale ještě měl podobu malého domku, který později nahradilo větší sídlo z opuky. To dostalo jméno po tehdejších majitelích - Františce Bertramské ze Zornfelsu a Františkovi z Bertramu, kteří pozemky získali v dražbě rov roce 1743. Stavbu si o několik let později nechali moderně zrekonstruovat tak, aby vila, která ještě dnes nese jejich jméno, vypadala jako ostatní, tehdy velmi moderní městské vily.

Dalšími majiteli se poté stali manželé Duškovi, u kterých často pobýval a tvořil světoznámý skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Ten ale trávil čas pouze v části budovy, která v tu dobu existovala, současná vila Karla Gotta vznikla až později, a to v roce 1912, kdy byla přistavěna k původnímu objektu. Stalo se to v době, kdy dům vlastnil hudební nakladatel Mojmír Urbánek mladší, kterému dům patřil až do roku 1948.

Bertramku vyměnil za americký bungalov

V roce 1974 vlastnila rodina Karla Gotta moderní americký bungalov v pražských Strašnicích. Ten se ale rozhodla vyměnit právě za vilu na Bertramce, kterou v tu dobu vlastnil ministr stavebnictví ČSSR Karel Polák. Vilu si poté Mistr zařídil podle svého a rozhodně se nedá říci, že by u toho šetřil. Pořídil si dřevěný vykládaný nábytek a drahé perské koberce. Podle dostupných informací si měl také zakoupit záchodové prkénko značky Versace.

Dům má celkovou dispozici 4+1. V přízemí je umístěn útulný obývací pokoj spojený s jídelnou. Na první pohled upoutá vykládaný dřevěný strop a kamenný krb, velká knihovna a také klavír, na kterém si zesnulý zpěvák vystavoval některá ocenění, která za svůj život obdržel. V patře jsou tři ložnice - manželská a také dvou Gottových dcer Charlotte a Nelly. Nechybí také velká koupelna. Vila dále disponuje garáží a zahradou, která sice není příliš příliš velká, ale je z ní krásný výhled na Prahu. K domu patří také terasa, na které Karel Gott rád trávil čas a věnoval se svému velkému koníčku, tedy malbě.