Hříšné roky Gotta a Gondolána: V mládí si prohazovali dívky

Legendární romský zpěvák Antonín Gondolán si před lety býval velmi blízký s Karlem Gottem, kterého dokonce v roce 1967 doprovázel během jeho půlročního angažmá v Las Vegas. Zpěváci toho měli hodně společného a stali se z nich dobří přátelé. A kamarádili se natolik, že si dokonce prohazovali partnerky!

Léta byli přátelé a prožili spolu mnoho. Antonín Gondolán a Karel Gott za to uměli vzít nejen na pódiu, ale i mimo něj. Jejich kamarádství začalo v roce 1967, když Gondolán doprovázel Gotta na jeho turné, které se uskutečnilo v Las Vegas. A právě z této spolupráce si romský hudebník odnesl nejvíce vzpomínek.

To byly časy!

„Na to nikdy nezapomenu! Měli jsme společné zájmy, prohazovali jsme si partnerky... To byly časy!“ vzpomínal podle Blesku na rok 1967 Gondolán, který vystoupil v rámci talkshow v Café Karel a dodal, že mu Mistr velmi chybí. „Bez něj je česká hudba hodně prázdná,” povzdechl si při vyprávění o svém zesnulém kamarádovi.

Jak Gondolán zmínil, s Gottem toho měli opravdu hodně společného. Nešlo ale jen o zájmy. Bohužel je oba potkala rakovina uzlin. Zatímco Karel Gott s ní bojoval v roce 2015, Gondolánovi byla zjištěna vloni. I proto se ostatně na několik měsíců stáhnul do ústraní a na společenských akcích se vůbec neobjevoval.

Vše dobře dopadlo

Zpěvák svůj boj s rakovinou přiznal až nyní. „Víte, nebyl jsem zdravotně v pořádku. Měl jsem rakovinu uzlin, se kterou jsem byl na operaci. Pan doktor se mnou před zákrokem vtipkoval, že by ode mě potřeboval naučit hrát na kytaru. Já jsem od něho zase potřeboval zachránit život. On mi mé přání splnil, já jemu jeho přání také,” řekl s úsměvem. Během léčby mu ale pochopitelně do smíchu vůbec nebylo. V jednu chvíli dokonce hrozilo, že bude mít slavíka. Nakonec se ale vše obrátilo k lepšímu. „Pořád jsem při nemoci myslel na Rudu Rokla, jemuž rakovina hlas vzala! Musím to zaťukat, u mě to dopadlo dobře,” prohlásil s úlevou romský zpěvák.