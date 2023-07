Vránová měla ze znamení husí kůži: Na to, kdy přijde smrt, myslela neustále

Herečka se záplavou blond vlasů byla nejen velmi krásná, ale také talentovaná. Za svůj život si zahrála mnoho televizních rolí a i divadla se o ni prala. Přesto většině z nás zůstala v paměti především jako neurotická učitelka Hajská ze seriálu My všichni školou povinní nebo jako ušlápnutá manželka Vladimíra Menšíka z Chalupářů.

Gabriela se narodila na Slovensku do učitelské rodiny. Dětství však prožila v Brně, kam se její rodiče přestěhovali. V roce 1960 pak absolvovala JAMU a krátce poté se stala nejoblíbenější a nejobsazovanější herečkou té doby. Po studiu jako jediná dostala nabídku do třinácti divadel najednou a mohla si tak vybírat. Vyhrálo Národní divadlo V Ostravě.

Po škole se o ni pralo třináct divadelních spolků

Tam ale vydržela jen dvě sezóny a odešla hrát do pražského Divadla na Vinohradech. V tomto divadle hrála neuvěřitelných čtyřicet sezón a zahrála si mnoho charakterních hlavních rolí, na které jiné herečky čekají celý život. Za zmínku stojí například Nora, Maryša, nebo vdova Plajznerová z pohádky Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert.

Zapomenout však nesmíme ani na její významné herecké role. Excelovala ve filmech Sňatky z rozumu, Poklad byzantského kupce, seriálu F.L. Věk, či z novějších filmů ve snímku Bastardi 2. Přesto se však do srdcí diváků zapsala především jako Anička Čiháková z Chalupářů.

„Když jsem otevřela scénáře, které mi poslali, tak se mi ta Anička od počátku líbila. Vítala jsem změnu, která se s tou postavou stane. Poslušná, pečlivá, sloužící, vařící pro svého muže, náfuku – úžasného Láďu Menšíka, která se mu nakonec pomstí a ukáže, že v ní je také kus krásné ženské a že to také dokáže. Lákalo mě to a bylo to velice milé,“ prozradila před lety v rozhovoru pro Blesk.

Osudovou se jí stala role Aničky z Chalupářů

Tuto roli měla však herečka spojenou i s jistým znamením, které se jí celý život promítalo před očima. Šlo o nápis, který spatřila první den natáčení, kdy si se štábem obcházela místa, kde se bude ve vesničce Višňová, která byla v seriálu přejmenována na Třešňovou, točit. Na kostele totiž bylo napsáno něco, z čeho ji už tenkrát naskočila husí kůže.

"Hodiny odbíjejí i tvůj čas. Pamatuj na konec!" stálo tam a herečka si od té doby nosila tuto větu v hlavě. Zpočátku se jí vybavovala jen jednou za čas, čím ale byla starší, tím ji pronásledovala častěji a častěji. Po operaci nádoru v tlustém střevě už ji z hlavy nedostala.

Poslední léta strávila herečka upoutaná na lůžko a v neskutečných bolestech. Nakonec zemřela v osmasedmdesáti letech na selhání ledvin. Nechala po sobě syna, Ondřeje Kepku, kterého můžete znát jako Honzíka z Arabely.