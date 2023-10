Soukalová v novém dokumentu nechá nahlédnout do soukromí: Peklo s Koukalem

Gabriela Soukalová je nejen populární sportovkyní, ale i moderátorkou a nově i hvězdou dokumentu. Dlouhopřipravovaný projekt má ukázat její život, jak ho doposud nikdo nezná. Snímek nese podtitul "Pravda se pořád vyplatí". Jak samotný název naznačuje, bude to velmi otevřené a peprné.

Mistryně světa v biatlonu má mimo sportovní úspěchy za sebou i řadu pracovních úspěchů z jíného odvětví. Půvabná sportovkyně několik let moderovala na TV Prima magazín Showtime, mimo to nafotila i obálku pro časopis Playboy.

Dokument o Gábině

Dokumentární snímek o Soukalové vzniká už několik let. Celého projektu se ujal Petr Větrovský, který natočil už dokument o Attilovi Véghovi a Janu Kollerovi. „Petr Větrovský si ten příběh poslechl a na základě toho mi řekl, že o tom vážně přemýšlí. Setkali jsme se, čekala jsem, jestli mi to bude sedět a jak to mají vymyšlené. Nechtěla jsem něco moc bulvárního, potřebovala jsem zjistit, jakou mají představu a jestli se shoduje s tou mojí. Hezky se to sešlo a mám k tomu týmu čím dál tím větší důvěru, trávíme spolu hodně času, jsou součástí naší domácnosti, takže jsme se stihli docela intenzivně poznat víc, než s některými lidmi za 10 let,“ řekla v pořadu Páteční finiš Radiožurnálu, jak k celému projektu došlo. Zároveň dodala, že to rozhodně není zfilmování její knihy, která se stala naprostým bestsellerem. „Je to příběh nejen o sportovním životě, ale i o osobním životě po kariéře. Nerada bych se teď vrhala do obsahu, ale bude tam spousta věcí, které jsem ještě nikomu neřekla,“ prozradila.

Zakleté vztahy

Půvabná zrzka má za sebou divoké období v soukromém životě. Zabrat jí dalo především manželství s vyhlášeným proutníkem badmintonistou Petrem Koukalem. Po jeho boku žila více než šest let. Úspěšná biatlonistka si v manželství zažila nevěry ze strany manžela a také podezřelé převody majetků. „Je těžké najít si vztah v běžném životě, který bude založený na správných hodnotách a zvlášť, pokud je člověk známý. U vrcholových sportovců je složitější, že nemají tolik volného času, aby měli možnost poznávat protějšek v běžném životě. Byl to kámen úrazu v mém případě. Začala jsem si to uvědomovat, když jsem ukončila kariéru a byla jsem doma se zdravotními problémy. Docházelo k tomu, že jsme spolu byli najednou každý den a nebyli jsme na to tehdy zvyklí. Viděli jsme se třeba jednou za 14 dní, o víkendu, vše bylo hrozně hezké, člověk neviděl ty stinné stránky a taky člověk neměl tolik zkušeností. Byla jsem o pár let mladší, spoustu věcí jsem si malovala. Kdybych měla najít recept, tak je to větší opatrnost, myslet na to, že je potřeba si kus života spolu odžít, poznat se ve všech možných situacích, i v těch krizovějších. Vše ukáže čas, to je nejlepší rádce, který ukáže, jestli je to ten pravý vztah,“ uvedla nyní šťastně zadaná a spokojená maminka.