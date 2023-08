Partyšová vzpomíná na těžké časy: Na jachtě bohatého milence vystavila své tělo

Gabriela Partyšová se pochlubila fanouškům z luxusní dovolené. Své vypracované tělo vystavovala na Mallorce. Na pláži byste ji ovšem jen těžko hledali. S rodinou a novým přítelem se plavila po moři.

Moderátorka pořadu Život ve hvězdách si užívá své nové lásky plnými doušky. S podnikatelem Igorem Faitem obráží jednu dražší dovolenou než druhou. Její milý ji na krásná místa dopraví dokonce svým privátním tryskáčem.

Přepych od přítele

Letos už moderátorka stihla hned několik luxusních dovolených. Například v dubnu byla v soukromém resortu na Maledivách. Dovolená ve Velaa Private Island vyjde až na půl milionu korun. Pětačtyřicetiletou moderátorku si přepychem hýčká brněnský miliardář, podnikatel Igor Fait. Společně se poprvé na veřejnosti ukázali v zimě na Plese jako Brno. Na začátku léta pak dorazili na filmový festival do Karlových Varů.

Nový život

Na své červencové dovolené si Partyšová zavzpomínala časy, kdy ji do smíchu vůbec nebylo. „Každý den děkuji za život, který můžu žít. Ne vždy byl jednoduchý, zalitý sluncem. Děkuji i za týdny, měsíce a roky, kdy jsem byla na dně a proplakala noci. Díky těžkým životním obdobím jsem si totiž uvědomila kdo jsem a co je v životě opravdu podstatné. Přeji vám hezkou druhou polovinu prázdnin,“ připsala ke svému snímku, na kterém vystavila perfektní postavu, kterou by jí mohla závidět kdejaká dvacítka.

Kopnutí do Kokty

Gabriela tak ve svém příspěvku zavzpomínala nejspíše na dobu, kdy se provalila nevěra jejího tehdejšího manžela Josefa Kokty. Ten si užíval s mladičkou Ornellou, která s ním otěhotněla. Partyšová z manželství odešla sice se zlomeným srdcem, ale zato s pořádným odškodněním. „Všechno včetně domu jsem nechal Gábině,“ řekl Blesku Kokta v roce 2013. Jeho slova následně moderátorka potvrdila. „Na dům za Prahou mám hypotéku, ten zůstává mně, a Florida je taky moje.“