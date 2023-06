Gabriela Partyšová prožije aktivní prázdniny s dospívajícím synem a partnerem

Moderátorka Gabriela Partyšová letní měsíce obvykle netráví zahálením, ale cestováním po boku svého syna Kristiána. Z toho vyrostl mladý muž a pro svou slavnou maminku je tak skvělý parťák. Jak sympatická brunetka prozradila, ani letos tomu nebude jinak. Pro Kafe.cz popsala své plány i zajímavý projekt, kterému se bude přes prázdniny věnovat.

Svého syna Kristiána vychovává Gabriela Partyšová sama. Není proto divu, že spolu matka a syn tráví skutečně mnoho času a mají spolu velmi blízký vztah. O letních prázdninách se spolu opět chystají na cesty, tentokrát jim ale bude dělat společnost také moderátorčin partner, podnikatel Igor Fait.

“Měsíc budeme na Mallorce, potom bychom chtěli také cestovat a projet severské země. Nějaké plány si Kristián také dělá sám s kamarády,” uvedla Gabriela Partyšová pro Kafe.cz s tím, že její syn v posledních měsících prožil poměrně náročné období.

“Nyní bude končit devátou třídu a nastupovat na střední školu. Bylo to docela náročné, protože jich je v ročníku skutečně hodně a míst na školách je málo. Kristián se nakonec dostal na obě školy, kam chtěl, takže jedno místo přenechal někomu jinému. Samozřejmě jsme doma trnuli, jak to dopadne. Myslím, že pro pubertální dítě je přechod na střední školu hodně zlomová událost,” řekla moderátorka, která je na svého potomka velmi hrdá.

Po pracovní stránce bude léto volnější

Práce bude mít podle svých slov přes léto méně, Gabriela Partyšová se ale rozhodla podpořit projekt “100 dní v pohybu”. Ten má sloužit jako osvěta ke zdravému životnímu stylu a motivovat občany Česka, aby se zvedli z pohovek a začali se pravidelně hýbat.

“Jde v podstatě o to, aby se lidé po dobu 100 dní denně půl hodiny hýbali. Je jedno, jaký sport to bude, nemusí to být každý den fitko nebo běh. Stačí jen procházka se psem, plavání, cokoli. Po těch třech měsících si na pohyb tělo udělá takový návyk a potom mu vlastně bude chybět,” nastínila s úsměvem Gabriela Partyšová.

“Já sama začínám ještě takovou očistou, je to v zásadě detox, kterému říkám peeling střev. Skoro se nejí, hodně se pije a je to trochu mučení, ale člověk se poté cítí o tolik lépe, že to za to stojí,” vysvětlila svůj záměr pro Kafe.cz.