Česká Barbie ukázala bezchybnou postavu. Prozradila, jak být stejně sexy

V rámci karlovarského festivalu proběhla módní přehlídka mladé návrhářky Debbie Brown. Tu navštívila celá řada krásných dam, z nichž mnohé oblékly skutečně nevšední outfity. Obzvlášť překvapila Gabriel Jiráčková, známá jako česká Barbie. V minulých letech si do lázeňského města na festival vyrazila v opravdu opulentních róbách, tentokrát ale oblékla výrazně minimalističtější model, který nenechal příliš prostoru pro představivost. Černé šaty ze síťoviny poskytly pohled na její bezchybnou vysportovanou postavu. Pro Kafe.cz vnadná plavovláska exkluzivně uvedla několik tipů, jak docílit přitažlivého vzhledu jako ona.

Outfit Gabriel Jiráčkové sestával z vysokých kozaček ve světlé barvě a černých minišatů ze síťoviny, které měly plné části z pružné látky pouze přes poprsí a klín. Zezadu přitom síťovina odhalila pohled na velmi minimalistické kalhotky v brazilském střihu. Šaty měly kápi a plavovláska model doplnila výraznými černými linkami v retro stylu.

Poté, co na sobě intenzivně pracovala ve fitness centru a za pomoci přísně sestaveného jídelníčku, se tak konečně mohla pochlubit svou krásně vysoustruženou postavou. Jak ale uvedla, pokud se chce člověk v letošní plavkové sezóně cítit dobře, nemusí hned vypadat jako panenka Barbie. Řadu věcí pro sebe naopak může udělat prakticky ihned.

První věcí, která podle Gabriel Jiráčkové dokáže velmi rychle vylepšit vzhled, je opalování. “Snědé tělo vypadá vždy lépe a drobněji, než tělo v barvě sýra. Sluníčko je navíc zadarmo, je zdrojem vitamínu D a také nejsilnějším antidepresivem,” vysvětlila půvabná influencerka.

Člověk by měl chtít vypadat dobře celoročně

Za velmi důležité nejen ona, ale také odborníci, považují dostatečný pitný režim. Ten podle některých studií dokáže docela významně zrychlit metabolismus. “Když nepijeme dost, můžeme mít potřebu svou žízeň kompenzovat jídlem a zvyšovat tak naprosto zbytečně svůj denní kalorický příjem. Nemluvě pak o zadržování vody, kterou si naše tělo začne ukládat do zásob při nedostatku přísunu tekutin na horší časy. Zadržená voda nás pak dělá vizuálně plnější a je často zaměňována za tuk,” uvedla Gabriel Jiráčková. Pokud se tělo této vody zbaví, během pár dní na pohled může vypadat štíhlejší, což zná česká Barbie dobře na vlastní kůži.

Kromě dalších známých věcí, jako dostatek spánku nebo kvalitních potravin, je pro Gabriel Jiráčkovou velmi důležitý také pohyb. Nejde ale prý vůbec o to, aby měl člověk ambice stát se vrcholovým sportovcem. “Nemusíte být zrovna olympijští závodníci nebo blázni do fitka. Uvidíte ale, jak skvěle se budete cítit třeba po takové půl hodinové procházce nebo projížďce na kole. Vzpomeňte si na to, když jste byli děti. Určitě vás bavilo jezdit na bruslích, na kole, koloběžce nebo chodit s kamarády na koupák a dělat výmyky na hrazdě. Nebrali jste to tenkrát jako sport, ale jako zábavu a naprostou přirozenost. Zkuste to tak brát i dnes,” radí svým fanouškům krásná blondýnka.

“Nikomu z nás by ale nemělo jít v první řadě o to, jestli je zrovna léto a plavková sezóna, ale o zdraví a dobrý pocit celoročně! To krásné tělo je vlastně jen takový super bonus,” dodala Gabriel Jiráčková pro Kafe.cz.