Česká Barbie Jiráčková: Vypadat krásně stojí spoustu odvahy a sebejistoty

Gabriel Jiráčková se proslavila jako první česká Barbie, která svému záměru stát se živoucí panenkou podřídila veškerý svůj život. Ne každý o ní ale ví, že je také skvělou zpěvačkou a velmi empatickou mladou ženou, která se věnuje také osvětě ohledně šikany a psychické pohody. Z toho důvodu se na ni obrací desítky fanynek s dotazy, jak být podobně sebevědomá jako ona sama.

Kdo by očekával, že vzhled bude pro krásnou blondýnku na prvním místě, nejspíš by se divil. Sama totiž dobře ví, že v první řadě je důležitý dobrý pocit. “Já osobně jsem přesvědčena, že sebevědomí nestojí na “perfektní postavě” a vzhledu až tak moc, jak se mu přisuzuje. Často mi na tohle téma píší fanoušci a pozor! Nejen ženy a dívky, ale i muži: “Jak mám získat seběvědomí?” ; “Neměla bych zhubnout?” ; “Mám si na sobě nechat něco upravit, abych se začala mít ráda?”. Vždy odpovídám, že vylepšení svého zevnějšku, ať už jde o váhu nebo o nějakou kosmetickou úpravu, může být sice super a v mnoha směrech přínosné, ale není to řešení otázky sebevědomí nebo sebelásky,” prozradila Gabriel Jiráčková pro Kafe.cz.

“Ze zkušenosti vím, že to opravdové sebevědomí nepřichází s lepší postavou nebo s nějakou plastickou operací, ale s tím, jak člověk sám sebe vnímá a také s něčím skutečným, čeho v životě dosáhne a na co může být hrdý. Postava a vzhled je vlastně naopak až jeden z výsledných efektů sebevědomí. Víte, kolik odvahy a sebejistoty musíte mít k tomu vypadat krásně, sexy nebo extravagantně?Všechny ty pohledy a zájem musí totiž právě to sebevědomí unést. Řekla bych tedy, že vzhled je skoro vedlejším produktem toho, že se cítíte skvěle,” myslí si dvojnice nejslavnější panenky na světě.

Plavovláska, kterou v jejím snažení podporuje její dlouholetý přítel, architekt Maxmilián Semela, si myslí, že by člověk měl být především pozitivní a laskavý sám k sobě. “Každý z nás samozřejmě nějaké ty nedostatky, na kterých může pracovat má, ale především je třeba se ze života těšit! Člověk sám sebe třeba třicetkrát za den za něco zkritizuje, ale kolikrát se pochválí? Kolikrát se ocení a uvědomí si, co všechno za ten den a celkově za život zvládl a překonal? Pokud na sebe člověk bude nahlížet pozitivně, začne se i častěji chválit a uvědomovat si, že s jakýmkoliv svým nedostatkem má moc zatočit, tak to sebevědomí se už pak dostaví samo,” uvedla Gabriel Jiráčková pro Kafe.cz.

To, jak vypadám, je sladká odměna

Než dospěla do stavu, v jakém je dnes, ušla Gabriel Jiráčková poměrně dlouhou cestu. Roky šikany ve škole se bohužel projevily na jejím zdraví a vyústily v chronické problémy, se kterými se potýkala ještě dlouho poté. Právě zdravý životní styl byl pak tím, co jí pomohlo s velkou částí z nich zatočit.

“Ani já neměla vždy perfektní a zdravé tělo a není to u mě samozřejmostí. Zdravé sebevědomí jsem si ale díky sebelásce a vědomí svých kvalit udržela a to mě vždy motivuje a popohání na sobě makat dál. To, jak vypadám, je už jen sladká odměna. Stálo mě to však víc než sedm let sebepoznávání, zkoušení různých životních stylů, nutričních postupů, absolvování mnoha lékařských prohlídek, mnoho konzultací různě po Evropě, spoluprací s různými světovými fitness kouči, spoustu peněz, osvojování si nových stravovacích návyků a naopak odstraňování starých zaběhlých zlozvyků… a že jsem jich měla! Za těch sedm let jsem těch informací posbírala tolik a mé tělo a zdraví už toho tolik zkusilo, a teď nemluvím o plastických operacích, že by to vydalo na knihu,” sdělila plavovláska.

Právě kniha je ostatně jedním z projektů, na kterých nyní Gabriel Jiráčková pracuje. Vyjít by měla příští rok a týkat se bude zdravého životního stylu. Pracuje také na nové hudební tvorbě, kterou by ráda představila světu co nejdříve to bude možné. Image oživlé panenky je tak pro ni ne cílem, ale spíše jedním z prostředků, jak dosáhnout svých dalších cílů.