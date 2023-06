Léto profesionální panenky: Gabriel Jiráčková se chystá do Varů i do Egypta

Na prázdniny se letos první česká Barbie velmi těší. Má totiž na programu řadu aktivit, kterých se již nemůže dočkat - ať už je to karlovarský filmový festival, nebo dovolená s rodinou a přáteli, během které výjimečně trochu poleví ve svém speciálním fitness jídelníčku, aby si mohla v Egyptě, kam se chystá, vychutnat také všechny místní speciality. Pro Kafe.cz pohledná influencerka prozradila také další detaily.

Když se Gabriel Jiráčková objevila poprvé poté, co se proslavila, na festivalu v Karlových Varech, vzbudila poměrně velké pozdvižení. Tehdy, bylo to v roce 2018, se totiž projížděla po kolonádě v růžovém kočáře taženém koňmi a oblečená byla, jako by zrovna vystoupila z některé pohádky Walta Disneyho. Letos se na festival plánuje vydat znovu, a jak prozradila, těší se zejména na přehlídku talentované návrhářky Debbie Brown, jejíž modely velmi často obléká.

“Hned po karlovarské přehlídce Debbie Brown jedeme do Egypta, tak se už těším, jak si tam konečně udělám první fotky mé letošní formy v plavkách, já se vážně těším už moc. Zatím jsem totiž nosila výhradně jen pooperační prádlo a na focení vůbec neměla čas. Říkám si, že jsem asi úplně na nic influencer, když do fitka chodím cvičit místo toho, abych se tam chodila fotit,” uvedla s úsměvem Gabriel Jiráčková pro Kafe.cz.

U moře nemá žádné pracovní plány, ačkoli je pověstná tím, že patří mezi známé osobnosti, které jsou velmi pracovité a cílevědomé. “Chci si v tom Egyptě hlavně odpočinout a strávit společný čas s rodinou a přáteli, a tedy si tam ani vyjímečně nebudu stoprocentně hlídat stravu a ochutnám i nějakou z místních specialit. Přítomnost fitka v našem resortu jsem si nicméně zkontrolovat neodpustila. Pět hvězd se však nezapře, luxusní fitko s nádherným výhledem a samozřejmě plavecké bazény nenechám během bez povšimnutí,” řekla pro Kafe.cz sympatická blondýnka.

Kalorie mají jít na ta správná místa

Podobný přístup s nohama na zemi by Gabriel Jiráčková doporučila úplně každému, kdo si chce své prázdniny dostatečně užít a přitom se nechce vracet domů o dvacet kilogramů těžší. “Nebojte se dopřát si na dovolené dobré jídlo, samozřejmě s rozumem, a užijte si ten volný čas se svými blízkými naplno. Snažte se ale zároveň najít si i nějakou tu přirozenou pohybovou aktivitu - třeba plavání, procházky, tenis, nebo kolo, ať jdou ty kalorie na ta správná místa - do zadku a ne do bříška,” poradila všem svým fanouškům influencerka.

“Nakonec bych ještě ráda doplnila, že by nikomu z nás nemělo jít v první řadě o to, jestli je zrovna léto a plavková sezóna, ale o své zdraví a dobrý pocit celoročně. To krásné tělo je vlastně jen takový super bonus,” dodala Gabriel Jiráčková pro Kafe.cz.