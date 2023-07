Osvaldová slaví 70: Soukup ji chtěl při hádce zabít budíkem, proděravěl si hlavu

Jedna z nejznámějších skladatelek u nás slaví sedmdesáté narozeniny. Skoro se tomu nechce věřit, jelikož Gábina Osvaldová vypadá už desítky let úplně stejně. Zřejmě za to může pohodový přístup k životu i spokojenost v soukromí. K tomu si ovšem musela dojít. A že to byla cesta dlouhá. S Ondřejem Soukupem, se kterým tvořili známý manželský pár, si prošli bouřlivým obdobím, kdy se jen hádali. Dnes to se smíchem vyprávějí.

Gabriela Osvaldová žije roky ve spokojeném vztahu. Stejně tak Ondřej Soukup ve spokojeném manželství s Luciou Šoralovou, se kterou vychovává dceru Rebeku. Ze soužití s Osvaldovou má ještě syna Františka. Ke spokojenému bytí si oba museli dospět skrze nespočet hádek.

Skladatelské duo, které žilo dlouho v otevřeném manželství, ho popisuje s humorem sobě vlastním. „V našem starém bytě jsme měli ve zdi zaseklou čtvrtku hrníčku i s ouškem,“ prozradil Soukup v rozhovoru pro iDnes.cz s tím, že ho po něm Gábina hodila a netrefila se. Pekáčem prý pro změnu rozbili okno. Skladatelka ráda říká, že ladili formu soužití.

Tehdy otevřené manželství nebylo zvykem

„Někdy ten jeho vztek působí směšně. Jednou se namíchl a první, co bylo po ruce, byl budík se třemi nožičkami. Vzal ho, třískal se jím do hlavy, něco řval a těmi nožičkami si perforoval kůži. Do krve, takže druhý den měl na hlavě asi tři sta padesát ďubek a strupů,“ vyprávěla, ještě když spolu sdíleli společnou domácnost.

Soukup se netají tím, že chtěl budíkem zavraždit Gábinu. „Chtěl jsem samozřejmě zabít budíkem svou ženu. Ale protože jsem džentlemen, vybil jsem si vztek na sobě,“ vysvětlil. Po uvědomění si, že to takhle nejde, se pár rozhodl, že bude žít volně a nekonvenčně. To trvalo roky, než se Soukup oženil s matkou jeho dalšího dítěte.

„Do stavu, že tolerujeme partnera toho druhého, jsme dospěli po bouřlivých debatách. A skupinový sex neprovozujeme,“ objasnila tehdy Gábina. Ta byla ostatně první, kdo vztah rozvolnil. Všichni si mysleli, že ji Soukup opustil kvůli Lucíi, ale pravda byla jinde. Společně pak ve čtyřech mnohdy trávili čas. Před Soukupem byl Gábiny velkou láskou bratr Heleny Vondráčkové.