František Ringo Čech slaví: K osmdesátinám si nadělil geniální dárek

František Ringo Čech slaví své osmdesáté narozeniny, ke kterým si sám dal naprosto originální dárek. Jak prozradil v rozhovoru pro Kafe.cz, rozhodl se si namalovat obraz. Ne ale jen tak ledajaký. Hudebník, malíř a spisovatel si totiž namaloval svůj vlastní autoportrét.

9. července 2023 se dožil známý muzikant, zpěvák, malíř, spisovatel František Ringo Čech požehnaného věku osmdesáti let. A jelikož jde o dost významné a kulaté jubileum, prostě jsme zvedli telefon a popřáli mu za kafe.cz a všechny naše čtenáře do dalších let hodně aktivity, zdraví, prostě vše nejlepší.

„No, je to od vás milé, ale já bych to tak nenafukoval, prostě dosáhl jsem let, která by si zasloužila spíše uspořádání tryzny než bujarých oslav. Ovšem přejít je jen tak jako běžný den, to jsem nechtěl, takže sezval jsem rodinu a uspořádám klasický a lehce slavností a hlavně chutný oběd,“ řekl nám Ringo, kterého jsme zastihli v pilné práci, když zrovna čistil bazén, protože součástí narozeninového setkání by prý měly být i rodinné plavecké závody.

Pohoda bez fyzické námahy

„Je to tak. Ovšem bez mé účasti, já budu spíše rozhodčím, protože v tomhle pařáku, který vládne, prostě nebudu makat ve vodě a ještě k tomu vydávat ze sebe nějakou rychlost a huntovat si zdraví. To fakt nemusím, ale míním dbát na pravidla, nestranně hodnotit a fandit všem účastníkům závodů,“ prozradil oslavenec, který měl původně v plánu rodině sám uvařit slavnostní oběd, nakonec se ale rozhodl, že bude lepší nechat si jídlo uvařit od profesionálů.

„Došlo tak trochu ke změně. S kastroly se rozhodně přátelit nebudu, mám oslavu a nemíním jí prožít v kuchyni a čmuchtit, takže jsem pozval své nebližší na oběd, ne sice stvořený v mé domácí dílně, ale na hotovku do restaurace. Budeme si dopřávat kachnu s bramborovým knedlíkem a červeným zelím. Taková běžná, ale tradiční česká šmakuláda, kterou všichni mohou, mají rádi a určitě je to potěší,“ seznámil s chystaným menu František a dodal, jak by si chtěl další roky života užít.

František Ringo Čech si k narozeninám namaloval autoportrét. Zdroj: Soukromý archiv Františka Ringo Čecha

Fanoušci se mohou těšit na knihu

„Doufám, že vcelku ve zdraví. Nějaké sportovní výkony už netrhám a ani je neplánuji, ale budu se věnovat své velké lásce, malování. Před pár dny jsem si k těmhle narozeninám vytvořil vlastní autoportrét. Dělal jsem ho před zrcadlem, abych zachytil všechny rysy své vydařené tváře, a snad se dílo vydařilo. No, a s malování budu pokračovat i dál. Je to moje radost a potěšení něco tvořit a stále mě to naplňuje, takže jedu dál,“ seznámil nás se svými plány pilný Ringo. „Mám rozepsanou svoji dvanáctou knihu a prozradím jen to, že bude obsahovat takové životní poučky pro nepoučitelné. Počkejte si, až ji doladím a vyladím, můžete si v ní počíst. A teď už, milé Kafe.cz, se musím rozloučit a jdu pokračovat v přípravách na mejdan. Nebo spíš mejdánek, ale určitě na rodinné setkání, na něž se těším a nepochybně si ho užiji v pohodě a dobrém rozmaru,“ dodal František Ringo Čech a odebral se plnit a ladit oslavné radosti i povinnosti.