František Kollman byl připraven za Havla zemřít, obdivoval ho i Chuck Norris

Samuraj František Kollman vstoupil do povědomí široké veřejnosti jakožto bodyguard někdejšího prezidenta Václava Havla. O své práci rád mluvil a popisoval, jaké to vlastně je chránit hlavu státu. V jednom z rozhovorů uvedl, že byl svému zaměstnání natolik oddaný, že byl kdykoliv připravený za prezidenta zemřít.

Zesnulý samuraj František Kollman se proslavil jako ochránce Václava Havla, už jen málokdo ale ví, že byl i skvělým výtvarníkem a sportovcem. Ke svému nejznámějšímu povolání se dostal v 70. letech, když pracoval jako vyhazovač v klubu Raduta. Právě tam kdysi pravidelně chodíval Václav Havel a s Kollmanem se seznámil. Když pak vzniklo Občanské fórum, Kollman se společně s několika dalšími staral o Havlovu bezpečnost.

Žádné zbraně

František Kollman skvěle ovládal bojová umění jako judo nebo jiu-jitsu. V Japonsku ho dokonce pasovali na samuraje. Možná i proto se coby strážce prezidenta spoléhal hlavně na holé ruce. Jak před lety prozradil v rozhovoru pro magazín Týden, Havlova ochranka u sebe žádné střelné zbraně nenosila. „Měl jsem vrhačky, nože. A takovou speciální měděnou trubičku a v ní jehly. To se zapíchne do krku,” vzpomínal a dodal, že byl i se svými kolegy připravený pro Havla zemřít. „I ostatní kluci z týmu první ochranky to podepsali. Řekl jsem jim: ‚Helejte, v tyhle dny to děláme pro prezidenta. Můžete i zemřít, ale musíme to dodržet.’ Podepsali mi to,” vyprávěl.

Učil další a přátelil se s Chuckem Norrisem

Když Kollman coby bodyguard u Václava Havla skončil, jeho kariéra se ještě více rozjela. Vzhledem k tomu, nakolik nadaný a schopný byl v bojových uměních, všimli si ho po celém světě a on tak různé techniky vyučoval například pro kubánské nebo korejské speciální síly.

Kromě toho byl také kamarádem neohroženého Chucka Norrise. „V jiu-jitsu mám vyšší dan než Chuck Norris. Ale Chuck má ode mě nějaké obrazy a vybroušenou vázu,” prozradil před lety Kollamn.

František Kollman zemřel ve věku 76 let. Naposledy vydechl ve středu 31. srpna 2023. V posledních měsících svého života bojoval se zdravotními problémy, které postihovaly jeho plíce.