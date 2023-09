Bývalí přátelé Janeček se Soukupem: Spor o peníze, Mátlovou i velké ego

O tom, že mají producent František Janeček a mediální magnát Jaromír Soukup velká ega, není třeba pochybovat. Kromě toho, že se trumfují ve velikosti majetku, nenechají na sobě nit suchou ani z hlediska podvodů a lží. Poslední kapkou bylo, když majitel TV Barrandov přebral před lety vlivnému producentovi partnerku.

Není to tak dávno, co se spolu producent František Janeček a mediální magnát Jaromír Soukup přátelili. Pak ale přišlo několik nečekaných událostí, které mezi ně postavily zeď. A to takovou, že se oba sebestřední boháči začali nenávidět a veřejně pomlouvat. Co za změnou jejich vztahu může?

Jak se říká, za vším hledej ženu, je v tomto případě pravda. Vše odstartovalo tím, že se přítelkyně Janečka začala scházet se Soukupem, a i když producent tvrdil, že už spolu dávno nejsou, evidentně ho schůzky mediálního magnáta s jeho expartnerkou sebraly.

„S Terezou Mátlovou netvoříme pár již několik let, pouze jsme nepovažovali za nutné o tom informovat. O tom, že navázala romantický vztah s panem Soukupem, mě informovala a já její rozhodnutí respektuji, dále její osobní život nepotřebuji komentovat,“ řekl Janeček pro eXtra.cz.

Mediální magnát přebral vlivnému producentovi ženu

Ten má se zpěvačkou dceru Emilly Ann a dlouhá léta patřili mezi stabilní páry českého showbyznysu, i když je v kuloárech přezdívali kráska a zvíře. Producent, který Čechům naservíroval hudební muzikály jako Fantom opery nebo Ples upírů, se po rozchodu dušoval, že ho bývalá partnerka už nezajímá a jediné, co s ní má společné, je péče o dceru. Vypadalo to tedy, že trojúhelník to má mezi sebou vyřešené a žádné drama se konat nebude.

Pak ale přišel covid a Soukup si neodpustil rýpnutí, kterým odstartoval kolotoč pomluv, lží a nadávek. Tvrdil, že si movitý producent nechal od státu vyplatit příspěvky, na které podle něj rozhodně neměl z morálního hlediska nárok.

„Janeček všechny přesvědčuje, že je multimilionář a že vychoval osm generací v hudebním průmyslu, a měl s Gottem agenturu GoJa… A když mohl požádat o šest pětek ze státního, páč má sociální nouzi, tak to udělal. Opravdu, ten Janeček, co zařídil Gottovi slávu. Když měl možnost požádat o šedesát tisíc covidový podpory domů, do kapsičky, tak to udělal,“ tvrdil ve své televizi a neskrýval zhnusení.

Soukup tvrdil, že Janeček okradl stát o peníze

Janeček samozřejmě reagoval a nazval Soukupa lhářem a tvrdil, že ho zažaluje. Nebylo to totiž poprvé, co mu Soukup vyhrožoval a Janeček už si to nechtěl nechat líbit.

„Během covidu, kdy divadla nehrála, jsem i nadále provozoval agenturu a živil řadu lidí, které jsem nechtěl propouštět. A ano, na provoz divadla jsem pomoc dostal, ovšem ze všech soukromých divadel jednu z nejmenších. A o řadu programů, na které bych měl nárok, jsem se ani nehlásil. Soukup neví, o čem mluví, a buď o mně lže cíleně, nebo je popleta. Tak jako tak budu žádat satisfakci,“ řekl tenkrát Blesku.

Zda se nějaké omluvy či odškodnění dočkal, je ve hvězdách. Jedno je ale jisté, od té doby se tito dva kohouti na jednom smetišti vystát nemohou.