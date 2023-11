Kurt Cobain zemřel před pětadvaceti lety, ale jeho odkaz bude žít dál. Důkazem je dcera Frances Bean, která se konečně dává do kupy.

Nevalný začátek

Frances Bean se narodila v roce 1992 tehdejšímu idolu Kurtu Cobainovi a nenapravitelné potížistce Courtney Love. O tom, že oba rodiče uznávali velmi alternativní způsob života bez pravidel, není pochyb. Matka ale bohužel nedokázala držet své "chutě" na uzdě a během těhotenství holdovala tvrdým drogám. Jen zázrakem přivedla na svět zdravé dítě. Frances nebyly ještě ani dva roky, když přišla o otce. Naštěstí si ale stihla zahrát v klipu k písni Sliver.

Matka na baterky

Heroinovým těhotenstvím excesy Courtney Love začaly. Po smrti slavného zpěváka se rozhořela válka mezi ní a Cobainovou matkou, která po mnoha soudních stáních získala svou vnučku do výhradní péče. Roky vyrůstala Frances Bean mimo svět slavných. S dovršením plnoletosti ale přišel zvrat a získala přístup k mnoha Pandořiným skříňkám.

Frances Bean se dostala ke stomilionovému fondu po svém otci (dalších 800 milionů přitéká z autorských práv). V tu chvíli chtěla Courtney Love navázat s dcerou bližší kontakt. Frances Bean byla v jednom kole. Každý chtěl znát její názor, musela pátrat po vzpomínkách na otce, ze všech novin na ni útočily Cobainovy kauzy - "Sebevražda nebo zhrzená Courtney?", "Idol a modla nebo feťák a troska?". Nedokázala už dál bojovat, nasadila vizáž drsné rockerky a s kytarou v ruce, tmavou rtěnkou, pár dnů nemytými vlasy a šatníkem připomínajícím pouličního vagabunda se pokusila o kariéru zpěvačky. Podařilo se. V jejím případě jde o skutečný talent a otcovo jméno je jen příjemný bonus.

Hledá se láska

Vztah s matkou ji psychicky vysál, že zatoužila po obyčejném objetí a pochopení. Útěchu našla u člena kapely The Eeries. Isaiah Silva jí dopřál to, co ani jeden z rodičů nedokázal. Láska ale netrvala dlouho. Bezmála dva roky po tajném obřadu, kam nebyla pozvaná ani sama Courtney Love, přišel rozvod. A vykutálený manžel se nezdráhá vydělat na manželství maximum. Nakonec se pár dohodl, že svému dnes už bývalému muži Frances Bean vyplatí výživné 290 tisíc korun a poměrnou část z nabytého majetku během svazku.

Do všeho se snažila vmísit Courtney. I když má touhu vzkřísit vztahy s dcerou, nikdy to nebude pohádka. Často jsou spolu ale viděné na společenských akcích. Ne pro vzájemné sympatie, ale šíření odkazu Kurta Cobaina.

Stále dokola

Courtney Love už dávno přišla o všechnu důstojnost, Frances Bean má ale stále šanci na reputaci. Po letech drogového delíria se snaží navázat na svou hudební kariéru a s nemalými úspěchy se prosazuje i v modelingu. Bylo by ale mnohem snazší, kdyby nemusela dokola bojovat s dávnými kauzami kolem smrti svého otce. Byla jeho smrt nehoda? Zabil se? Byl obětí úkladné vraždy? Jsou peníze, za které ona žije, důvodem, proč musel otec odejít? I když má pár dokumentaristů, kteří nedávno vydali nekompromisní snímek, jasno, fanoušci Kurta Cobaina už jsou stejně jako sama Frances Bean unavení z věčného omílání a žijí jen pro jedno - hudbu.