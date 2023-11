Jan Novák 26. 9. 2019 clock 3 minuty gallery

Začalo to tím, že všechny tyhle dívky či ženy chtěly být fit. A tak cvičily, cvičily a cvičily. Jenže pořád to nebylo ono. Sáhly proto po steroidech. A dnes už vlastně ani jako křehké ženy nevypadají...

Heidi Krieger

Cpát steroidy do puberťačky, aby dokázala vyhrávat zlaté medaile, může také celkově změnit její stavbu těla. Své by o tom mohla vyprávět bývalá východoněmecká šampionka Heidi Krieger, která tvrdí, že byla svého času tak svalnatá z drog, co ji podstrkovali trenéři, že si raději nechala změnit pohlaví a žije jako muž jménem Andreas Krieger.

Krieger je jednou z tisíce obětí praktik dřívějšího Východního Německa, které dávalo vrcholovým sportovcům podpůrné prostředky, aby se zvýšila jejich šance na sportovní úspěch. Smutné na tom je hlavně to, že sportovci často vůbec neměli tušení, jaké látky vlastně užívají...

Candice Armstrong

Bývala vcelku normální blondýnou, ale vinou užívání steroidů má nyní strniště, široká ramena a téměř třícentimetrový penis. To vše díky zoufalému pokusu, jak si zlepšit kondici.

Rodačka z Londýna říká, že její noční můra začala, když začala navštěvovat posilovnu, aby trochu zapracovala na své fyzičce. Jenže Candice trpěla dysmorfií, vývojovou vadou, takže i když cvičila tři hodiny denně, pořád se jí zdálo, že změna tělesné konstituce je minimální. Přitom lidé její rostoucí svaly chválili. Jenže Candice to nestačilo, a tak dala na radu kamaráda z posilovny, který jí doporučil steroid.

Látka měla ale na její tělo takový vliv, že její klitoris vyrostl v malý asi dva a půl centimetru velký penis! Začaly jí růst vousy, trápilo ji akné, dokonce i začala chodit jako muž. Proměna byla tak výrazná, že Candice raději nakonec začala nosit pánské šaty a navštěvovat toaletu pro muže.

Denise Rutkowski

V roce 1993 byla Denise Rutkowski slavná, alespoň mezi ženami zajímajícími se o bodybuilding. Skončila druhá v soutěži Miss Olympia, tedy klání, které v mužské verzi nesmrtelně proslavilo Arnolda Schwarzeneggera. Tím ale její úspěchy skončily. Už o rok později se vrátila do rodného Texasu, kde se zapsala na katolickou univerzitu, díky čemuž pak další roky šířila po Americe víru v Boha.

Jenže ani Bůh ji nakonec nezachránil, před dvěma lety byla Denise zatčena, protože se vyhýbala vězení. Tak to prostě dopadá, když mixujete kvanta steroidů, drogy a bipolární poruchu.

Brigita Brezovac

Tahle dáma původně po kariéře kulturistky nijak netoužila. Chtěla být cvičitelkou fitness, ale na soutěži ji rozhodčí přesvědčili o tom, že se svou postavou by se hodila spíše pro bodybuilding. Brigita jejich slova přijala a do cvičení dala opravdu všechno. Je to vidět, co myslíte?