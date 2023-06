Nezlomná Táňa Fischerová: Postiženému synovi obětovala život, zabila ji rakovina

Něžná, milá a charismatická spisovatelka Táňa Fischerová neměla v životě na růžích ustláno. Celý život se totiž starala o postiženého syna a i ji samotnou trápily zdravotní problémy. Nakonec dožila v hospicu, kde podlehla zákeřné nemoci.

Éterická, něžná a milá, na druhé straně však tvrdá, zásadová a tvrdohlavá, taková byla uznávaná politička, herečka a spisovatelka Táňa Fischerová, která zemřela před čtyřmi lety o vánočních svátcích. Celý život bojovala s bolševiky a obětavě se starala o postiženého syna Kryštofa.

Taťána Fischerová se narodila roku 1947 do pražské umělecké rodiny. Její otec Jan byl divadelním režisérem a matka Hanka baletkou. Rodiče to za války neměli vůbec snadné, zocelil je pobyt v koncentračních táborech v Terezíně a Osvětimi. Táňa měla ještě mladšího bratra Jana.

Po maturitě se dostala na JAMU, kde studovala dva roky, než se seznámila s členy Činoherního klubu, kde začala hostovat a kvůli nedostatku času studium ukončila. Nakonec do činoheráku v roce 1970 nastoupila do stálého angažmá. Tam se seznámila se svým budoucím partnerem a otcem syna Kryštofa, Petrem Skoumalem.

Herečka se bála, že její syn trpí autismem

I když se jejich syn narodil maličký, zpočátku vypadalo, že bude v pořádku. Bohužel se ale postupem času začalo ukazovat, že miminko je postižené.

„Mně to přišlo, že je to vlastně dobrý, že je všechno v pořádku, že to nebude žádný problém. Až v těch šesti, sedmi měsících mě upozorňovali, že to není v pořádku,“ řekla kdysi Fischerová Blesku.

Herečka se zabývala myšlenkou, co by mu mohlo být. Začala si číst informace o autismu a úplně se zhroutila. Myslela si, že její syn má právě tuto diagnózu, i když ji ve skutečnosti nemá. Zhroutila se a utekla. Myslela si, že se proti ní spikl celý svět.

"Tenkrát jsem měla pocit, že to dítě nemůžu přijmout, že nemůžu přijmout ten osud, že to nesnesu. A tenkrát mě Petr Skoumal, jeho otec, hodně podržel," prozradila Táňa.

Kvůli postižení syna skončil hereččin vztah s partnerem

Nakonec to ale byl právě tento syn, který ovlivnil rozpad jejich vztahu. Většinu roku trávil postižený syn tak u Táni a zbytek v ústavu, kde nebyl rád. Naštěstí ho vždy bavila hudba, tudíž žil se sluchátky na uších a poslouchal své oblíbené písničky.

Kromě politiky, psaní a hraní tak byla péče o Kryštofa Fischerové celodenní náplň. Nakonec zemřela po dlouhé a těžké nemoci o vánočních svátcích roku 2019. Bývalá první dáma, Dagmar Havlová, si na její počest dala na svůj Facebook dojemný post.

"Dnes odpoledne umřela má nejlepší přítelkyně Táňa Fischerová. Každý nese odchod svých nejbližších jinak. Já těžce a dlouho. S Táňou jsme byly před 45 lety ve stejném angažmá, s Táňou jsme čekaly ve stejnou dobu dítě, s Táňou jsem se radila, smála i plakala. S Táňou jsme na sebe byly napojené. S Táňou nezištnou, statečnou, sofistikovanou, vzdělanou. S Táňou krutě upřímnou, citlivou, urputnou, ochranitelskou. S Táňou trpící, smějící se stejným věcem. S Táňou bojovnou, bojující, milující, milovanou, krásnou ve svém křehkém těle se silným svobodným duchem. Táňa byla jako anděl šustící křídly pro každého, kdo potřeboval pomoc. Leť, Taňuldo, nahoře Tě asi potřebují. Nikdy nezapomenu!"