Jméno hlavní hrdinky filmu Dívka na koštěti vzniklo z nečekaného důvodu

Pohádková komedie Dívka na koštěti právem patří k nejlepším českým snímkům. Navzdory tomu ale o jejím zákulisí spousta fanoušků mnoho věcí neví. Kdo zaskakoval za Petru Černockou ve scéně skoku z okna, jaká zpěvačka si měla původně zahrát hlavní roli a proč se tvůrci rozhodli ústřední postavu pojmenovat Saxana?

Slavný snímek Dívka na koštěti o mladé čarodějnici Saxaně, která se rozhodne utéct do světa lidí, zná snad každý. Už ale jen málokdo ví, jak vlastně tato originální pohádka s komediálními prvky vznikala. V hlavní roli se například původně vůbec neměla objevit Petra Černocká.

Věra Špinarová litovala

Ještě předtím, než režisér Václav Vorlíček do role Saxany obsadil Petru Černockou, úlohu nabídnul zpěvačce Věře Špinarové. Ta ale s díky odmítla. Později si své rozhodnutí ovšem nesmírně vyčítala. „Kdybych to jen tehdy tušila, že se z toho stane takový hit. Myslím si, že by se můj život ubíral jinou cestou. Netvrdím, že v pouze dobrém slova smyslu, ale určitě by byl jiný. Tak mi akorát zbyly slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi vidím Saxanu. Mohla jsem to být já. Mohla jsem být dívkou na koštěti,” nechala se kdysi slyšet zpěvačka v jednom z rozhovorů.

Saxana a sex?

Spousta lidí přemýšlela nad tím, proč se vůbec hlavní postava jmenuje Saxana a jak se tvůrci právě k takto nezvyklému jménu dopracovali. Odpověď je ale poněkud zarážející. Při vymýšlení jména pro čarodějnici měli totiž v hlavě sex. „Jelikož to měl být film pro teenagery, chtěl jsem do toho jména nějak včlenit slovo sex. Vyslovit jej ale ve společnosti bylo v té době skoro nemyslitelné. Přesto jsem ale chtěl písmena ze slova sex nějakým způsobem využít, všelijak jsem je přeskupoval, až vznikla Saxana, kde jsou sice jen dvě písmena z toho původního slova, ale myslím si, že zní docela dobře,” vysvětlil v roce 2007 sám režisér Václav Vorlíček, jak se společně s dalšími lidmi dopracovali k podivnému jménu.

Skvělé triky

Snímek Dívka na koštěti není obdivován jen pro skvělý příběh a dokonalé herecké výkony, ale také pro na svou dobu prvotřídní speciální efekty. V roce 1971, kdy film vznikal, si tvůrci museli pochopitelně vystačit jen s praktickými triky. A povedly se jim na jedničku. Například ve scéně, kde Saxana pod lavicí natahuje ruku, aby ze stolu učitelky ukradla její zápisník, byl pod stolem šikovně schovaný baletní mistr, který ladně natahoval ruku tak, aby působila, že patří Saxaně. Petra Černocká pak v lavici pohybovala svou rukou tak, aby byly její pohyby synchronizované s pohyby baletního mistra.

Náhodná kolemjdoucí

Poměrně kuriózní bylo také natáčení scény, ve které Saxana skočí z okna, aby zachránila odvar z babského ucha. Petra Černocká se ovšem bála z okna vyskočit, byť pod ním čekala matrace, a tak režisér na ulici oslovil náhodou kolemjdoucí, která se na Černockou z části podobala. Dívka souhlasila, Vorlíček jí napsal omluvenku do školy a scéna byla za chvíli natočena.

Zdroje: Lifee.cz, čsfd.cz