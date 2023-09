Svět dostihů pláče: Filip Minařík nezvládl boj s alkoholem a depresemi

Sportovním světem otřásla smutná zpráva. Sebevražda žokeje Filipa Minaříka zaskočila především jeho kolegu Josefa Váňu. I když jeden z mužů ovládal rovinové dostihy a druhý zase překážky, pojila je láska ke koním.

Osmačtyřicetiletý Minařík žil posledních dvacet let v Německu. Vyhrál 1769 dostihů. Jeho kariéra sahala až do Japonska. V sedle vydělal majitelům koní 440 milionů korun.

Zaskočený Váňa

Úspěšný sportovec bojoval v minulosti s démonem alkoholu. V léčebně trávil čtvrt roku. Po jeho smrti zveřejnil web galopponline.de informace o tom, že trpěl těžkými depresemi a spáchal sebevraždu. „Nevím, co ho to napadlo, ani co si o tom mám myslet,“ podělil se o své pocity Josef Váňa. „Byli jsme velice dobří kamarádi, s rodinami jsme byli na dovolené v Thajsku, pracovali jsme spolu hlavně v Německu,“ prozradil Blesku. „Budu na něj vzpomínat jenom v dobrém, Filípek byl vždycky upřímný a hodný kluk,“ dodal.

Psychické trable

Legendární žokej vyhrál první dostih v dubnu 1991 ve Velké Chuchli. Poslední vítězství si připsal v červnu 2020 v Hannoveru. O měsíc později se stala osudová událost, která ovlivnila jeho pozdější život. Při těžkém pádu si poranil hlavu a zlomil nohu, dlouho byl v kómatu. Přátelé, kolegové a rodina na něj tehdy uspořádali sbírku, která měla pokrýt náklady jeho léčby. Největší oporou mu byla manželka Katja. „Tak tvrdě jsme bojovali, ale nakonec boj se stále silnější depresí prohráli. Potřebujeme čas, abychom si uvědomili a zpracovali to, co se stalo,“ řekla po sebevraždě svého muže zdrcená vdova.