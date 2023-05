Felix Slováček komentuje údajný útěk z domu: Doma jsem byl, ale nebyla tam Dáda

Od narozeninového koncertu Felixe Slováčka v pražské Lucerně již uplynul týden a od té doby ho jeho manželka Dáda Patrasová prý doma neviděla. Podle jejího mínění se před ní její choť ukrývá, aby jí nemusel vysvětlovat, proč na afterparty pozval svou bývalou partnerku Lucii Gelemovou, se kterou dlouhých sedm let udržoval paralelní vztah. Jak se zpěvačka svěřila médiím, na svého muže má nyní pořádnou zlost.

Poté, co zcela nečekaně královna dětských srdcích na oslavě narazila na krásnou výtvarnici, se kterou jí hudebník Felix Slováček roky podváděl, vrátila se silně rozrušená raději domů. Její muž ovšem již nedorazil. “Ani se mně neobtěžoval říct, kde je. Od Honzy Adama jsem se teď čistě náhodou dozvěděla, že Felix je od pátku v Bratislavě. Dobře, ale kde spal ty tři noci? Tak byl u Gelemové nebo u té Lenky Dragounové, a nebo u jiné flundry. A docela by mě zajímalo, kdy se hodlá vrátit domů,” sdělila Dáda Patrasová deníku Blesk v očividně špatné náladě.

Pro nepřítomnost svého chotě má filmová ikona 80. let jasno. “Bojí se mě a má taky proč. Koukala jsem jako blázen, když jsem ji (Lucii Gelemovou na oslavě) viděla. Opravdu mi to nebylo příjemné. Chtěla jsem ho v tu chvíli zabít,” nebrala si Dáda Patrasová, kterou situace skutečně velice zklamala, servítky.

Pro Kafe.cz manželské drama okomentoval sám Felix Slováček. “Já na to raději neříkám nic. Vlastně vůbec nechci, aby se o tom všude takhle ošklivě psalo. Problém je, že Dáda si toho bohužel už spoustu nepamatuje, je to těžké,” sdělil známý hudebník ihned na úvod.



Já jsem doma byl, ale manželka ne

“Byl jsem v Bratislavě a teď jsem s Jirkou Krampolem ve Františkových Lázních, mám tu večer koncert. Mezitím jsem byl jen rychle doma, přebalil jsem si kufr a zase jsem odjel. Takže já jsem doma byl, to Dáda v tu dobu nebyla doma,” vysvětlil pro Kafe.cz Felix Slováček, že jeho údajný útěk z domu má zcela jednoduché vysvětlení - s manželkou se v domě zkrátka minuli.

“Volal jsem jí, ale tvrdí, že v tu dobu měla zrovna vybitý telefon,” pokrčil rameny Felix Slováček s tím, že komunikace v jejich domácnosti je někdy zkrátka náročná. O Lucii Gelemové ani její přítomnosti na oslavě se přitom ani slovem nezmínil.

Domů by se měl Felix Slováček vrátit ve čtvrtek, protože bude v Praze křtít nové album. Součástí křtu má být podle všeho také jeho manželka, která ovšem do poslední chvíle podle svých slov netušila, že by ve slavnostní události měla figurovat. “No tak za tohle by si zasloužil rozhodně pár facek. O tom mně taky totiž zapomněl říct. Ale ano, já to pokřtím, nikoli ale kvůli Felixovi, ale kvůli Honzovi Adamovi, který to cédéčko vymyslel a dal tam i tři moje písničky, z toho mám radost,” sdělila Blesku. Vřelé přivítání tak Felixe Slováčka po návratu podle všeho opravdu nečeká.