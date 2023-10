Slováček o těžce nemocné dceři: Musím mít co na práci, jinak bych se zbláznil

Fanoušci Anny Julie Slováčkové se před pár dny dozvěděli zdrcující zprávu - mladá zpěvačka se opět potýká s rakovinou, která tentokrát postihla její plíce. Ona sama se rozhodně nevzdává a svému osudu vzdoruje statečně. Těžké je to však nejen pro ni, ale pro její rodiče. Pro Kafe.cz promluvil její tatínek, hudebník Felix Slováček, kterého situace pochopitelně velmi zasáhla.

S nádorovým onemocněním se Anička Slováčková statečně poprala již dvakrát. V minulosti se léčila s rakovinou prsu. V prvním případě se jednalo ještě o nezhoubný nádor, podruhé se však již musela podrobit náročné léčbě včetně operace. Po období klidu se jí ovšem vážná diagnóza vrátila, a tak nyní znovu podstupuje chemoterapii.

Na to, jak náročné životní období zvládá, si redakce Kafe.cz povídala s Felixem Slováčkem, který má se svou dcerou velice blízký vztah. “Nějak se držíme. Včera jsme měli krásný koncert, na kterém také vystupoval syn Felix i dcera Anička, myslím, že se to povedlo a fanouškům se to líbilo. Pořád mám co dělat. Myslím, že o tom to je - člověk musí něco dělat. Je potřeba tu hlavu zaměstnat, aby nepřemýšlela o hloupostech,” popsal známý saxofonista.

I přes optimismus, který si Felix Slováček snaží udržet, na něm ale bylo patrné, že ho dceřina nemoc velmi vyčerpává a musí se opravdu snažit, aby dokázal i přes nepřízeň osudu jít dál a pokračovat v běžném životě.

“Právě jedu do rádia Zlín, o víkendu jedu do Tater, kde budu také vystupovat. Já musím mít opravdu stále něco na práci. Jinak bych se asi zbláznil,” připustil Felix Slováček, jehož životní energie je vzhledem k tomu, že již patří mezi osmdesátníky, skutečně obdivuhodná.

S manželkou Dádou Patrasovou, se kterou mají obvykle velmi italské manželství, dokonce nyní odložili veškeré spory. Tváří v tvář náročné situaci se jejich rodina semkla a nyní tráví více času spolu. Nedávno se tak například spolu objevili na festivalu, který se věnoval především pohádkám a dětské tvorbě a společně dorazili také na křest alba Aničky Slováčkové, které nedávno vydala. Dceři tak jsou skutečnou oporou, kterou nyní potřebuje.