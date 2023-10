Patrasová a Slováček pečují o nemocnou Aničku: Rodinný výlet jí udělal radost

Anička Slováčková si prochází velmi náročnou životní situací. Návrat rakoviny jí otočil život vzhůru nohama. Nemoc s ní prožívá i její nejbližší okolí a hlavně rodina. Jak tráví všichni společně čas, prozradil otec Aničky Felix Slováček.

Osmadvacetiletá Anička stále koncertuje a natáčí. Jak sama prozradila v jednom ze svých vyjádření, těchto aktivit se nehodlá vzdát, pokud to nebude ovšem kvůli zdravotnímu stavu nutné.

Hudba jako lék

Půvabná blondýnka si užila v říjnu hned několik kulturních akcí. Nejprve pokřtila své nové CD, poté vyrazila na vystoupení do Brna a na samotný závěr měsíce koncertovala se svým bratrem v Týnu nad Vltavou. Na rodinné koncertování jsme se zeptali otce talentovaných dětí Felixe Slováčka. „Zatím nemáme všichni tři naplánované společné vystoupení, jak tomu bylo v minulosti. Věřím, že zase něco společně vymyslíme,“ prozradil pro Kafe.cz. „Jako rodina jsme si vyrazili na koncert ke 100. výročí od narození významného českého harfisty, člena České filharmonie, a dědečka dětí prof. Karla Patrase. Felix mladší celý koncert dirigoval, bylo to nádherné. Moc jsme si to užili,“ prozradil pyšný otec.

Rodinná pohoda

Rodina herečky Dády Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka drží pohromadě více než kdy jindy. Důkazem toho je i nový videoklip Aničky s názvem Pokoj. V klipu se objeví jak Dáda, tak i Felix. „Za mě je Pokoj náš nejkrásnější klip, jaký jsme doposud natočili. Je to doják a pro mě nesmírně důležitý počin. Díky všem, kdo jste jeho součástí,“ připsala k fotografii z natáčení videoklipu, na které je s rodiči. Rodinnou pohodu potvrdil i Felix. „Ano, jsme tu všichni pro Aničku, to je teď samozřejmé,“ řekl pro Kafe.cz. Zeptali jsme se i na to, jak se daří Dádě. Tu nyní podle jejího manžela trápí drobné zdravotní komplikace. „Dáda odpočívá doma, má kašel a je nachlazená,“ dodal Slováček na závěr.