Felix Slováček: Josef Rychtář se zbláznil, měl by se starat sám o sebe

Vdovec po Ivetě Bartošové Josef Rychtář měl navázat zvláštní formu přátelství s Dádou Patrasovou. Té měl vypisovat spoustu zpráv s nevyžádanými radami a dokonce se proslýchá, že s ní měl chtít navázat vztah. On sám to striktně popírá, zpěvačka se zase dušuje, že veškeré informace, které kolují na veřejnosti, jsou značně překroucené. Pro Kafe.cz se nyní ke kauze vyjádřil manžel královny dětských srdcí, hudebník Felix Slováček.

V soukromé korespondenci měl Josef Rychtář Dádě mimo jiné sdělit, že by se měla podle jeho názoru rozvést s manželem. Důvodem má být jeho dřívější sedm let trvající aféra s mladou výtvarnicí Lucií Gelemovou. Také redakci Kafe.cz Rychtář sdělil, že chováním Felixe Slováčka opovrhuje a považuje ho za špatného manžela.

Na otázku, zda o této komunikaci své manželky a Rychtáře ví a co si o ní myslí, odpověděl Felix Slováček velmi ochotně. “Myslím si, že se Josef Rychtář asi zbláznil. Nevím, co bych s tím měl dělat. Dáda mi to samozřejmě přečetla, ale vůbec tomu nerozumím,” řekl známý saxofonista rázně.

I na to, že jej ve zprávách, určených Dádě Patrasové, Josef Rychtář kritizuje, má Felix Slováček Jasný názor. “Mě osobně nijak nekontaktoval. Myslím si, že je srab,” uvedl pro Kafe.cz.

Nechci, aby se mi Rychtář montoval do rodiny

“Josef Rychtář udělal, co udělal a dopadl, jak dopadl. V první řadě by se měl starat sám o sebe. Rozhodně nepotřebuji, aby se mi nějak montoval do rodiny,” doporučil na závěr Josefu Rychtáři Felix Slováček, na jehož hlase bylo patrné, že ho záležitost rozčiluje.

Serveru Aha! sama herečka sdělila, že Josefa Rychtáře vůbec nezná a jeho počínání ji tak pochopitelně velmi obtěžuje. Vše se navíc paradoxně děje v době, kdy se Dáda Patrasová konečně po dlouhé době cítí dobře a s manželem Felixem Slováčkem, který jí podle Josefa Rychtáře nadále ztrpčuje život, je momentálně více než zadobře. Jak uvedla pro Kafe.cz, nejraději ze všeho by byla, kdyby mohla mít ve svém věku klid.