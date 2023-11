Kožená bunda, náušnice, účes, jako by proletěl větrákem, a jižanské charisma. Tím Richard Grieco (49) před 25 lety okouzlil divačky seriálů Jump Street 21 a navazujícího Bookera.

Vyfoukané vlasy, ozdoba v uchu a stále tuny sex-appealu. V Richardově případě jako by se zastavil čas. Přestože mu je už skoro padesát, stále vypadá jako tenkrát.

Dva roky utrpení

Za exotickou vizáž může poděkovat netypické směsi genů. Jeho otec Richard je Ital, matka Carolyn pochází z Irska. Mohl tak z něj být třeba prchlivý zrzek, ale příroda to zařídila mnohem zajímavěji. Poprvé se na svět podíval 23. března 1965 ve státě New York. Vyrůstal v početné rodině, kam patřily ještě sestry Elizabeth a Laura a bratr David.

Na střední škole Richard vynikal zejména ve sportu, věnoval se americkému fotbalu, hokeji a také lakrosu. Po svalnatém hezounovi brzy sáhly reklamní agentury. Jeho obličej propagoval výrobky od Armaniho, Chanelu nebo Calvina Kleina.

Ve dvaceti letech nastoupil do seriálu One Life to Live, který se v USA vysílal od roku 1968. Nekonečné epizody o vztahových propletencích se mu brzy začaly zajídat, ale vydržel v nich dva roky. Vysvobození se jmenovalo Jump Street 21. Po nabídce na roli detektiva Dennise Bookera v týmu mladých policistů lačně skočil. A udělal dobře. Stal se zdatným konkurentem hlavní hvězdy Johnnyho Deppa a v roce 1989 dokonce dostal vlastní seriál pojmenovaný jednoduše Booker.

Překvapivé přiznání

Seriál se ale nesetkal s úspěchem, vysílal jen jednu sezónu a pak nastal Richardův ústup z výsluní. Ve filmech se objevuje dodnes, ale většinou jde o televizní projekty, které nejsou příliš úspěšné. Na druhé straně je pravda, že herectví se nevěnuje naplno. Od roku 1994 se vrhl na pěveckou dráhu a o rok později vydal vlastní album.

Následně učinil pro mnohé překvapivé veřejné vystoupení. Nešlo ale o oznámení homosexuální orientace, což mnozí čekali. Místo lásky k mužům přiznal náklonnost k malířství. „Věnuji se mu už od roku 1991. Mám vlastní styl, kterému říkám abstraktní emocionalismus. K tomu, abych se veřejně přiznal, mě motivoval můj přítel a velký milovník umění Dennis Hopper," vysvětlil Richard.

A jak to má krasavec v soukromí? Chodil třeba s Christinou Applegate nebo Yasmine Bleeth. V roce 1998 zplodil syna Dylana s modelkou Kimber Sissons, ale odmítal uznat otcovství. Usvědčil ho až test DNA. O potomka přesto nejevil zájem a alimenty začal platit až poté, co se do věci vložily úřady. Kimberley ho označila za flákače a necitu. Richard je dodnes svobodný, naposledy chodil s herečkou Stephanií Niznik.