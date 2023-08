Farna Chobota neukazuje: Změna image rovná se zlom v soukromí, naznačuje expert

Zpěvačka Ewa Farna dlouhé roky nosí stále stejný účes, tedy tmavé vlasy v pro ni přirozeném odstínu, které většinou nijak zvlášť neupravuje. V čase se mění pouze ofina, a to podle nálady a aktuálních trendů. Když se proto na nových fotografiích objevila s blond hřívou, není divu, že to nejednoho fanouška pořádně překvapilo. Co za náhlou změnou účesu může stát podle psychologie, prozradil známý odborník Jeroným Klimeš.

Dlouhá hříva s ofinou v téměř bílé barvě byla u Ewy Farne pořádné překvapení. Přestože si oblíbenou zpěvačku, pro které jsou naopak typické tmavé vlasy, nejspíš s podobným účesem neuměl nikdo představit, faktem je, že jí nový vzhled zjemnil a způsobil, že působí téměř étericky, přestože se jedná o pořádně temperamentní umělkyni, která se může pochlubit plnými tvary a svůdnými křivkami.

Zpěvačka 11. srpna plánuje vypustit do světa nový singl, a právě tato nová image jí měla pomoci blížící se hudební počin propagovat. Pozornost se jí povedlo získat skvěle, a to nejen díky účesu, který je samozřejmě pouze paruka, ale také temperamentnímu tanečku v džínovém overalu, který na sociální síti ukázala.

Zda může změna účesu z psychologického hlediska něco signalizovat, vysvětlil psycholog Jeroným Klimeš, který se věnuje párové i individuální terapii. “Ženy se změnou vlasů někdy chtějí ode všeho odstřihnout. Většinou je důvodem to, že mají pocit, že změnou vzhledu udělají za vším tlustou čáru a jasně odliší, že nyní pro ně začíná nový život,” vysvětlil renomovaný odborník.

V případě Ewy Farne, která se se svým soukromím příliš často nechlubí, se lze samozřejmě pouze dohadovat, co mohlo onu potřebu změny vyvolat. Je možné, že se jedná například o změnu hudebního stylu, což se její příznivci již za pár dní dozví. Zrovna tak ale může jít o nějaký posun v osobním životě, který si krásná umělkyně nechává pro sebe.

V soukromí je Ewa Farna spokojeně provdaná za svého bývalého kytaristu Martina Chobota, který se v průběhu minulého roku rozhodl vyzkoušet sólovou dráhu a vydal svou první desku. Spolu mají dvě děti, Artura a Ellu. Na veřejnosti se spolu dvojice objevuje jen sporadicky, a tak je velmi obtížné hádat, jak se jejich život zrovna vyvíjí. Vzhledem k tomu, jak spokojeně Ewa Farna v poslední době působí, pravděpodobně se jim ale daří dobře.