Farna a Gavriely se bolavé minulosti zasmály: Z dávné nevěry si udělaly legraci

Dávno jsou pryč časy, kdy se zpěvačka Ewa Farna a moderátorka Martina Gavriely považovaly za sokyně v lásce. Nevraživost mezi oběma pominula a dnes se společné minulosti dokážou od srdce zasmát. O tom ostatně svědčí i příspěvek, který moderátorka sdílela.

Kdysi dávno si zpěvačka Ewa Farna malovala společnou budoucnost s muzikantem Marcusem Tranem, do kterého byla až po uši zamilovaná. Marcus se ale zakoukal do moderátorky Martiny Gavriely, s níž tehdy mladinkou Farnou podvedl. A ta mu už druhou šanci dát nedokázala. Trana tedy poslala k šípku a on si oficiálně začal se svou milenkou. A vztah jim vydržel dodnes. Dokonce spolu mají syna Leeho.

Nakonec odpustila

Přestože byl rozchod pro Ewu Farnou kdysi velmi náročný, po letech dokázala Marcusovi nevěru prominout a věci vnímá jinak. „Musela jsem prostě odpustit. A to je běh na dlouhou trať, s takovými ranami se nesrovnáš, navíc jako dítě nebo teenager. Jedna polská zpěvačka řekla, že chlap, který podvede, má dostat druhou šanci, ale u jiné ženy. A to se vlastně stalo. Oni jsou s Martinou spolu už hrozně dlouho a jsou spolu šťastný. Jsem ráda, že když už mě podvedl, tak s někým, s kým to bude na dlouho,” uvedla před nějakou dobou zpěvačka pro pořad TopStar magazín.

Vše zapomenuto

Dnes má zpěvačka skvělé vztahy nejen s Marcusem, ale i s jeho vyvolenou. Během koncertu Martina Gavriely svého syna právě s Ewou Farnou zvěčnila a v popisku u fotografie si z dávné minulosti udělala legraci. „Lee: Co to je za paní? Já: To je teta Ewa. Tatínek: Tahle teta měla být tvoje maminka. Lee: Uděláš mi, mamko, fotku?” citovala moderátorka konverzaci, která se odehrála, když celá rodina na Ewu Farnou narazila. „Vůbec v tom ten kluk nemá bordel,” smála se ještě.

Nakonec bylo všechno zlé pro něco dobrého. Ostatně i díky rozchodu s Marcusem Ewa Farna potkala svého životního partnera Martina Chobota, se kterým vychovává dvě děti.