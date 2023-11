Redakce 12. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

Zpěvačka Eva Pilarová byla kamarádkou Karla Gotta téměř šedesát let a znala ho skrz na skrz. Zármutek ze smrti blízkého přítele se podle ní nelepší, ba naopak. Každým dnem sílí. V nelehkých časech se i tak rozhodla vyvrátit mnohé pomluvy o jeho manželce Ivaně Gottové a prozradila, jaká podle ní opravdu je.

Vše začalo v roce 2001, kdy se po boku zbožňovaného Karla začala objevovat Ivana Gottová, tehdy ještě Macháčková. Ivanu v té době u nás skoro nikdo neznal. Nikdo také nepředpokládal, že s Gottem vydrží, ani že by v budoucnu Karla dostala až k oltáři a pořídila si s ním dvě dcery - Charlotte Ellu a Nelly Sofii.

„Skoro nikdo tomu nevěřil, protože Karel předtím vážnou známost nikdy neměl. Myslím si, že udělal velmi dobře. Lidi pomlouvají, ale kdyby někdo měl možnost nahlédnout do toho soukromí, tak změní názor,“ prozradila Eva Pilarová.

Stojí za ní a tvrdí, že má na Karlově zdravotním stavu mnohé zásluhy. „S Ivanou Gottovou se znám velmi dobře. Ona je nesmírně obětavá ženská a nebýt jí, tak ten Karel tady nebyl už dávno. Je to původem zdravotní sestra. Dokázala mu pomoc. Do poslední chvíle byla výborná, starala se, pečovala o něj. Lepší ženskou si nemohl přát,“ pokračuje.

Změnil se i jeho postoj k rodině. Z předchozích krátkých vztahů má dcery Lucii a Dominiku, ale rodinné zázemí jim zrovna nevytvořil. Po setkání s Ivanou vše přehodnotil.

„To ho změnilo, protože s ní měl děti. Předtím měl děti taky, ale s těmi nežil. Tohle bylo něco úplně jiného. Dokázal se naplno věnovat jak hudbě, tak rodině. Ten vztah k holčičkám se projevuje i v klipu, co natočili. Je to nádherná věc na rozloučenou,“ myslí si jeho celoživotní kamarádka. Však s ním také kdysi nazpívala jeden z nejznámějších duetů Dotýkat se hvězd. Sama říká, že s Karlem má nespočet zážitků.

„Poprvé jsme to zpívali v roce 1964 a loni jsme Dotýkat se hvězd přezpívali po těch letech na moje cédéčko. Kromě toho jsme se i setkali v Semaforu, byť krátce. Rok jsme tam měli představení, které se jmenovalo Večer dvou Slavíků. Na první půlku vždycky chodila Stella Zázvorková. Říkala, že chodí proto, že kousek je divadlo ABC, kde hrála až v druhé půlce, takže si nás nenechá ujít. Opravdu tam byla skoro pořád,“ vzpomíná.

„Já jsem se z toho ještě nevzpamatovala. Mám dojem, že každý den je to nějaké silnější a silnější. My jsme se znali skoro šedesát let, a to už je nějaká doba. Byl obětavý, pokorný, hodný, nevytahoval se, i když dokázal něco, co nedokázal nikdo,“ dodala Pilarová.